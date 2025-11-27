Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Alavés, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga, que se jugará este sábado 29 de noviembre en el Camp Nou.

Pronósticos: Barcelona vs Alavés





Barcelona gana sin recibir goles - 2.07 vía Betano

- 2.07 vía Betano Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.78 vía Betano

- 1.78 vía Betano Barcelona gana ambos tiempos - 2.30 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Barcelona vs Alavés

Barcelona intentará recuperar su mejor fútbol cuando reciba la visita del Alavés en un encuentro de la jornada 14 de LaLiga. Los blaugranas quieren seguir muy cerca de la cima, mientras que el cuadro vitoriano buscará alejarse de la zona de descenso.

Los dirigidos por Hansi Flick golearon el pasado fin de semana al Athletic Club (4-0), pero en Champions League cayeron frente al Chelsea (3-0) en Londres. El cuadro culé se ubica en la segunda casilla de la tabla con 31 puntos, apenas uno por debajo del líder Real Madrid.

Por su lado, Alavés tiene dos derrotas consecutivas por la mínima diferencia y tres caídas en sus cinco encuentros más recientes. Los dirigidos por Eduardo Coudet no pudieron en la jornada anterior con Celta de Vigo (0-1). Se encuentran en el puesto 14 con 15 unidades.

Cabe mencionar que Barcelona ganó todas sus presentaciones frente a su afición en LaLiga, por lo que se espera un nuevo triunfo catalán. Además, todo apunta a un encuentro con varios goles por el poderío ofensivo de los locales.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Barcelona consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en el duelo del pasado fin de semana frente al Athletic Club (4-0), así como en el último compromiso ante Alavés.

Además, los vitorianos no marcaron en sus últimos dos compromisos, así como en sus anteriores cuatro derrotas.

Apuesta 1: Barcelona vs Alavés: Barcelona gana sin recibir goles - 2.07 vía Betano

Goles del Barcelona

Ante el poderío ofensivo de los catalanes, es probable que anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco compromisos disputados por el cuadro dirigido por Hansi Flick.

De igual manera, en los dos duelos ligueros más recientes frente a su afición, los blaugranas marcaron más de 2.5 goles.

Apuesta 2: Barcelona vs Alavés: Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.78 vía Betano

Goles en ambos tiempos

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Barcelona anote en ambos tiempos. Ese pronóstico en los anteriores dos triunfos de los catalanes, así como en sus últimas cuatro presentaciones frente a su afición.

Apuesta 3: Barcelona vs Alavés: Barcelona gana ambos tiempos - 2.30 vía Betano

Cuotas Barcelona vs Alavés





Resultado Cuotas Barcelona 1.23 Empate 6.20 Alavés 13.50

Barcelona vs Alavés: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 43 ocasiones. El balance es de 31 victorias del Barcelona, 7 empates y 5 triunfos del Alavés. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: