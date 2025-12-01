Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga que se jugará este martes 2 de diciembre en el Camp Nou.

Pronósticos: Barcelona vs Atlético de Madrid





Más de 25.5 remates - 2.00 vía Betano

Asistencia de Lamine Yamal - 3.05 vía Betano

Más de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Análisis de apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

Barcelona defiende el liderato de LaLiga cuando reciba la visita del Atlético de Madrid en un espectacular compromiso adelantado de la jornada 19. Ambos equipos llegan en buen momento y quieren extender su racha positiva.

Los dirigidos por Hansi Flick se encuentran en la cima de la clasificación con 34 puntos, mientras que el cuadro colchonero se ubica en la cuarta posición con 31 unidades, por lo que se trata de un duelo directo de la zona alta.

Barcelona viene de superar el pasado fin de semana al Alavés (3-1) y llega con cuatro triunfos consecutivos. Además, los blaugranas han ganado todos los partidos frente a su afición y solo tienen dos derrotas en LaLiga.

Por su lado, Atlético de Madrid tiene siete triunfos consecutivos entre LaLiga y la Champions League. Los rojiblancos vienen de vencer al Real Oviedo (2-0) y derrotaron al Getafe (0-1) en su último partido fuera de casa.

Cabe mencionar que el Barcelona ganó los dos enfrentamientos más recientes con los colchoneros, pero Atlético derrotó al cuadro blaugrana en el duelo de la temporada pasada disputado en la ciudad condal.

En las apuestas, los dirigidos por Flick aparecen como claros favoritos, aunque se espera un partido intenso y abierto por el poderío ofensivo de ambos planteles.

Más de 25.5 remates

Por el estilo ofensivo de ambos equipos, y el buen momento que atraviesan de cara al arco, se espera un partido con más de 25.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro duelos del Barcelona, así como en tres de las cuatro presentaciones más recientes de los rojiblancos.

Apuesta 1: Barcelona vs Atlético de Madrid: Más de 25.5 remates - 2.00 vía Betano

Asistencia de Lamine

Lamine Yamal vive un buen momento y es una de las referencias ofensivas del Barcelona, por lo que podría dar una asistencia en cualquier momento. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos de los dirigidos por Flick.

Cabe mencionar que Lamine Yamal tiene ocho asistencias en la temporada: 7 en LaLiga y 1 en Champions.

Apuesta 2: Barcelona vs Atlético de Madrid: Asistencia de Lamine Yamal - 3.05 vía Betano

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características del partido no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en uno de las dos presentaciones más recientes de los catalanes.

También se superó esa cantidad de córners en el último duelo del Atlético en condición de visitante, así como en los anteriores dos enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta 3: Barcelona vs Atlético de Madrid: Más de 9.5 córners - 1.87 vía Betano

Cuotas Barcelona vs Atlético de Madrid

Resultado Cuotas Barcelona 1.83 Empate 4.15 Atlético de Madrid 3.85

Barcelona vs Atlético de Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 225 ocasiones. El balance es de 102 victorias del Barcelona, 53 empates y 70 triunfos del Atlético de Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: