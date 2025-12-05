Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Frankfurt, correspondiente a la sexta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 9 de diciembre en el Camp Nou.

Pronósticos: Barcelona vs Frankfurt





Barcelona gana a cero - 2.19 vía Te Apuesto

Barcelona gana ambas mitades- 2.08 vía Te Apuesto

Gol de Robert Lewandowski - 1.64 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Barcelona vs Frankfurt

Barcelona se enfrentará al Frankfurt en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un partido entre dos equipos que necesitan mostrar su mejor versión para escalar en la tabla.

Los dirigidos por Hansi Flick se ubican en la decimoctava casilla con siete puntos, a tres de la octava posición. Barcelona viene de empatar con Brujas (3-3) y cayó con Chelsea (3-0) en la fecha pasada del torneo. Mientras que en la última presentación en casa golearon a Olympiacos (6-1).

Por su parte, Frankfurt tiene tres derrotas y un empate en sus cuatro encuentros más recientes en la Champions League. Los alemanes se encuentran en la casilla 28 de la fase de liga con 4 puntos. En la fecha anterior, el equipo cayó goleada ante Atalanta (0-3).

Ante el fútbol que ha mostrado el Barcelona en casa, y los problemas defensivos del Frankfurt, no hay duda que los blaugranas aparecen como claros favoritos en las apuestas. Además, se espera un partido con más de 2.5 goles.

Triunfo con valla invicta

Por lo fuerte que se muestra Barcelona en casa, y los antecedentes más recientes, es probable que se los blaugranas consigan el triunfo sin recibir goles. Cabe mencionar que este equipo tiene tres victorias como local con valla invicta.

Además, los alemanes no marcaron en sus dos duelos más recientes en Champions League.

Apuesta 1: Barcelona vs Frankfurt: Barcelona gana a cero - 2.19 vía Te Apuesto

Triunfo en ambas mitades

Ante el poderío ofensivo del Barcelona, es probable que el cuadro catalán gane ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en su única victoria en casa de la actual edición de la Champions frente a Olympiacos (6-1).

De igual manera, Frankfurt perdió ambas mitades en dos de sus tres derrotas más recientes en Champions, donde se incluye la visita al Atlético de Madrid (5-1).

Apuesta 2: Barcelona vs Frankfurt: Barcelona gana ambas mitades- 2.08 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Robert Lewandowski es la referencia ofensiva de los blaugranas, por lo que podría anotar en cualquier momento. El polaco buscará su primer gol en la actual edición de la Champions League. El “9” anotó en el último triunfo de los dirigidos por Hansi Flick en Camp Nou frente al Athletic Club de Bilbao (4-0).

Apuesta 3: Barcelona vs Frankfurt: Gol de Robert Lewandowski - 1.64 vía Te Apuesto

Cuotas Barcelona vs Frankfurt





Resultado Cuotas Barcelona 1.20 Empate 7.09 Frankfurt 13.77

Barcelona vs Frankfurt: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 2 ocasiones. El balance es de un empate y una victoria de Frankfurt. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: