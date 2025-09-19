Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Getafe, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga, que se disputará este domingo 21 de septiembre en el Estadio Johan Cruyff.

Pronósticos: Barcelona vs Getafe





Barcelona ganará a cero – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Barcelona anotará en ambas mitades – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Barcelona anota más de 2.5 goles – 2.10 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Barcelona vs Getafe

Barcelona se medirá al Getafe en un encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga. Será un partido entre dos equipos que viven un muy buen comienzo de temporada, pero los catalanes son favoritos por toda la calidad de su plantilla.

Los actuales campeones tienen tres victorias y un empate y vienen de golear al Valencia (6-0) y se ubican en la segunda casilla con 10 unidades. Además, derrotaron al Newcastle (1-2) en la primera fecha de la Champions League.

Por su parte, Getafe se encuentra en la cuarta casilla de la clasificación con 9 puntos. Los azulones tienen tres triunfos y una derrota ante Valencia en Mestalla (3-0). El pasado fin de semana, este equipo dirigido por José Bordalás superó al Real Oviedo (2-0).

Cabe mencionar que Barcelona ganó los últimos dos duelos ante Getafe en casa. Además, tiene nueve encuentros sin perder ante este rival. Por el buen momento de los dirigidos por Flick, todo apunta a que conseguirán los tres puntos. Además, se esperan varios goles.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Barcelona se quede con los tres puntos sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres duelos ante este rival. Además, los catalanes no recibieron goles del Getafe en seis de los anteriores siete enfrentamientos.

De igual manera, se debe señalar que los azulones no marcaron en su única derrota.

Apuesta 1: Barcelona vs Getafe: Barcelona ganará a cero – 1.90 vía Stake

Goles en ambas mitades

Por el poderío de los blaugranas, y sus actuaciones más recientes, es probable que anoten goles en ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres triunfos en LaLiga, donde destaca la goleada de la semana pasada frente al Valencia (6-0).

Además, los azulones recibieron frente al Valencia goles en ambos tiempos. Esto también se dio en una de las dos victorias más recientes de los catalanes ante Getafe.

Apuesta 2:Barcelona vs Getafe: Barcelona anotará en ambas mitades – 1.85 vía Stake

Más de 2.5 goles

No extrañaría que Barcelona anote más de 2.5 goles por lo que han mostrado en LaLiga. Ese pronóstico se cumplió en sus tres triunfos. Asimismo, eso se dio en ocho de sus nueve presentaciones más recientes.

Apuesta 3: Barcelona vs Getafe: Barcelona anota más de 2.5 goles – 2.10 vía Stake

Cuotas: Barcelona vs Getafe

Resultado Cuotas Barcelona 1.23 Empate 6.00 Getafe 13.50

Barcelona vs Getafe: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 187 oportunidades. El balance es de 112 victorias del Real Madrid, 34 empates y 41 triunfos del Espanyol. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: