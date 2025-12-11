Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Osasuna, correspondiente al duelo de la jornada 17 de LaLiga que se jugará este sábado 13 de diciembre en el Camp Nou.

Más de 3.5 goles - 1.64 vía Te Apuesto

Barcelona marca en ambas partes - 1.52 vía Te Apuesto

Gol de Ferrán Torres en cualquier momento - 1.68 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Barcelona vs Osasuna

Barcelona se medirá al Osasuna en un duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. Los blaugranas quieren extender su buen momento y mantener la ventaja en el liderato, mientras que los rojillos quieren alejarse de la zona baja de la clasificación.

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con seis triunfos consecutivos en el campeonato y vienen de vencer el pasado fin de semana al Betis (3-5). Además, en Champions League remontaron para vencer al Frankfurt (2-1). Se encuentran en la primera posición con 40 puntos, cuatro por encima del Real Madrid.

Por su lado, Osasuna derrotó en la pasada jornada al Levante (2-0), mientras que en su último duelo fuera de casa igualaron con Mallorca (2-2). Se ubican en la decimoquinta casilla con 15 puntos, apenas tres por encima de la zona de descenso.

Ante las diferencias entre las plantillas, y el buen momento de los blaugranas, no hay duda que Barcelona es el equipo favorito. También se espera un compromiso con una gran cantidad tanto de córners como de goles.

Más de 3.5 goles

Por los resultados más recientes del Barcelona, y su poderío ofensivo, no extrañaría que se anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en las seis presentaciones más recientes de los dirigidos por Hansi Flick.

Apuesta 1: Barcelona vs Osasuna: Más de 3.5 goles - 1.64 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

Ante las últimas actuaciones del Barcelona, y el buen momento que viven sus delanteros, no extrañaría que los catalanes anoten en ambas partes. Ese pronóstico se cumplió en los anteriores seis partidos ligueros de los líderes.

También esto se dio en el partido más reciente entre los blaugranas y rojillos de la temporada pasada.

Apuesta 2: Barcelona vs Osasuna: Barcelona marca en ambas partes - 1.52 vía Te Apuesto

Gol de Ferrán Torres

El delantero, Ferran Torres, vive una espectacular temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento ante la gran cantidad de ataques que se esperan de los blaugranas. El español tiene cuatro goles en los dos duelos más recientes. Consiguió un hat-trick la pasada jornada ante Betis y suma un total de 11 tantos en LaLiga.

Apuesta 3: Barcelona vs Osasuna: Gol de Ferrán Torres en cualquier momento - 1.68 vía Te Apuesto

Barcelona vs Osasuna: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 97 ocasiones. El balance es 58 victorias del Barcelona, 19 empates y 19 triunfos del Osasuna. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: