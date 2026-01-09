Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Real Madrid, correspondiente a la final de la Supercopa de España que se jugará este domingo 11 de enero en el King Abdulla Sports City de Yidda, Arabia Saudita.

Barcelona anota el primer gol - 1.62 vía Betano

Gol de Raphinha en cualquier momento - 2.20 vía Betano

Más de 10.5 córners - 2.07 vía Betano

Análisis de apuestas Barcelona vs Real Madrid

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del clásico español. En esta ocasión, ambos lucharán por el título de la Supercopa. Cabe mencionar que los dos equipos llegan en gran momento, por lo que se espera un partidazo.

Los dirigidos por Hansi Flick tienen nueva compromisos sin conocer la derrota. En su última presentación en LaLiga derrotaron al Espanyol (0-2), mientras que en la semifinal de la Supercopa consiguieron una gran goleada frente al Athletic Club de Bilbao (5-0).

Por su lado, Real Madrid llega con cinco triunfos consecutivos entre todas las competiciones. Los dirigidos por Xabi Alonso superaron al Betis (5-1) en su anterior presentación liguera. Además, en la semifinal los blancos se quedaron con el triunfo en el derbi ante Atlético de Madrid (1-2).

Es importante señalar que los merengues se quedaron con el triunfo ante Barcelona en el primer duelo de la temporada, aunque los catalanes ganaron cinco de los seis enfrentamientos más recientes, donde se incluye la final de la pasada Supercopa (2-5).

En esta ocasión, los blaugranas aparecen como favoritos y se espera otro partido lleno de goles por el poderío de ambos planteles.

Barcelona abre el marcador

Los blaugranas anotaron el primer gol en sus últimas cinco presentaciones, por lo que esa historia podría repetirse. Ese pronóstico también se cumplió en la final más reciente entre ambos que fue en la Copa del Rey de la temporada pasada.

Asimismo, el Real Madrid recibió el primer gol en tres de sus cuatro derrotas en la temporada.

Apuesta 1: Barcelona vs Real Madrid: Barcelona anota el primer gol - 1.62 vía Betano

Gol de Raphinha

Raphinha anotó en dos de los últimos tres partidos, por lo que podría marcar en cualquier momento. El brasileño viene de conseguir un doblete en la semifinal. Además, el ex Leeds United mostró su olfato goleador en dos de las anteriores tres ediciones del clásico español.

Apuesta 2: Barcelona vs Real Madrid: Gol de Raphinha en cualquier momento - 2.20 vía Betano

Acción es las esquinas

Por el estilo ofensivo de ambos equipos, y las características del partido, no extrañaría que se cobren más de 10.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los dos duelos más recientes entre los dos clubes más grandes de España.

Asimismo, se superó esa cifra en cuatro de los anteriores cinco compromisos del Barcelona y en dos de los últimos tres encuentros de los merengues.

Apuesta 3: Barcelona vs Real Madrid: Más de 10.5 córners - 2.07 vía Betano

Barcelona vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 265 oportunidades. El balance es de 107 victorias del Barcelona, 52 empates y 106 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: