Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise, un duelo por la jornada 7 de la fase de liga de la Champions League que se disputará este miércoles 21 de enero en el Allianz Arena.

Pronósticos: Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise

Bayern anota más de 3.5 goles - 2.20 vía Stake

Más de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

Gol de Harry Kane en cualquier momento - 1.50 vía Stake

Análisis de apuestas Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise

Bayern Múnich recibe la visita del Union Saint-Gilloise en un partido por la séptima jornada de la fase de liga de la Champions League. Los locales saldrán por un triunfo que les permita asegurar su presencia en octavos de final, mientras que el cuadro belga intentará evitar una goleada de los alemanes.

Los dirigidos por Vincent Kompany tienen diez partidos sin perder y cinco victorias consecutivas. Los bávaros vienen de golear al Leipzig (1-5) en la Bundesliga. Mientras que en la jornada anterior superaron al Sporting (3-1). Se encuentran en la segunda casilla con 15 unidades.

Por su parte, Union Saint-Gilloise derrotó el fin de semana por la mínima diferencia al KV Mechelen (1-0) en la Jupiter League. Además, en la fecha pasada de la Champions League los belgas cayeron en casa con Marsella (2-3). Se ubican en el puesto 28 con solo 6 unidades.

Por sus actuaciones en la temporada y las diferencias entre los planteles, es probable que Bayern se quede con la victoria de una forma contundente. Asimismo, no extrañaría que los alemanes dejen su valla invicta.

Más de 3.5 goles

Por la capacidad ofensiva del Bayern Múnich y sus anteriores resultados es probable que los dirigidos por Kompany anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus cinco duelos más recientes. También esto se dio en una de sus pasadas dos presentaciones en casa por el torneo.

De igual manera, es importante señalar que los belgas recibieron cuatro goles en sus derrotas ante Inter y Newcastle.

Apuesta 1: Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise: Bayern anota más de 3.5 goles - 2.20 vía Stake

Más de 9.5 córners

Se cobraron más de 9.5 tiros de esquina en los últimos dos compromisos del Bayern Múnich, por lo que esta historia podría repetirse frente a los belgas. Además, se superó esa cifra de córners en el triunfo de los alemanes en casa ante Brujas (4-0).

También se cobraron más de 9.5 córners en dos de las tres visitas del Union Saint-Gilloise en la competición.

Apuesta 2: Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise: Más de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

Olfato goleador

Harry Kane tiene 32 goles en la temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento ante el dominio que se espera de los locales en el partido. El inglés viene de marcar en tres de las anteriores cuatro presentaciones oficiales de los alemanes.

Asimismo, en Champions mostró su olfato goleador en tres de los seis encuentros disputados por Bayern Múnich.

Apuesta 3: Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise: Gol de Harry Kane en cualquier momento - 1.50 vía Stake

Resultado Cuotas Bayern Múnich 1.11 Empate 11.00 Union Saint Gilloise 18.50

Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise: Historial de enfrentamientos

Este será el primer duelo entre ambos equipos.