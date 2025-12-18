Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Bologna vs Inter, correspondiente a la semifinal de la Supercopa de Italia que se jugará este viernes 19 de diciembre en el Al -Awwal Park de Riad, Arabia Saudita.

Ambos equipos marcan - 1.85 vía Betano

Inter anota más de 2.5 goles - 1.72 vía Betano

Gol de Lautaro Martínez - 1.98 vía Betano

Análisis de apuestas Bologna vs Inter

Bolonia e Inter se enfrentarán en la gran semifinal de la Supercopa italiana. Los rojiazules buscarán mostrar su mejor versión ante un cuadro dirigido por Christian Chivu que llega como líder de la Serie A y quieren extender su buen momento.

Es importante señalar que Bologna solo perdió dos de sus últimos diez partidos entre todas las competencias, pero justamente una de esas caídas fue el pasado fin de semana ante Juventus (0-1). Además, en la actual temporada de la Serie A ya dieron una sorpresa al vencer en casa al Napoli (2-0).

Por su parte, Inter derrotó en la última jornada de la liga italiana al Genoa (1-2), con lo que se adueñó de la primera posición. Los neroazzurros ganaron cuatro de sus anteriores cinco presentaciones. Cabe mencionar que este equipo cayó en la pasada final de la Supercopa frente al Milan (2-3), por lo que busca revancha.

Ante la actualidad de ambos equipos, y la calidad que tiene el plantel neroazzurro, no hay duda que Inter aparece como el claro favorito. También se espera un partido con varios goles.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos seis compromisos del Bologna, así como en dos de las anteriores cuatro presentaciones del Inter.

Asimismo, anotaron ambos equipos en dos de los últimos cinco partidos entre Bologna e Inter.

Apuesta 1: Bologna vs Inter: Ambos equipos marcan - 1.85 vía Betano

Goles del Inter

Por el poderío ofensivo del Inter, es probable que los neroazzurros anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres victorias más recientes. Además, Bolonia recibió tres goles en una de las últimas dos derrotas.

Apuesta 2: Bologna vs Inter: Inter anota más de 2.5 goles - 1.72 vía Betano

Olfato goleador

Lautaro Martínez consiguió cuatro goles en sus últimos tres encuentros por Serie A, así que podría extender ese buen momento y marcar en cualquier momento. El delantero argentino suma 8 tantos en la liga italiana y un total de 12 en la temporada.

Apuesta 3: Bologna vs Inter: Gol de Lautaro Martínez - 1.98 vía Betano

Resultado Cuotas Bologna 5.40 Empate 3.90 Inter 1.65

Bologna vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 174 oportunidades. El balance es de 48 victorias del Bolonia, 39 empates y 87 triunfos del Inter. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: