Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Brasil vs Chile, correspondiente a la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputará este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná.

Pronósticos: Brasil vs Chile

Brasil anota más de 2.5 goles – 2.15 vía Te Apuesto

– 2.15 vía Te Apuesto Brasil marca en ambas partes – 1.92 vía Te Apuesto

– 1.92 vía Te Apuesto Brasil gana a cero – 1.64 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Brasil vs Chile

Brasil se medirá con Chile en un partido de la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericana. Será un enfrentamiento entre dos selecciones con realidades muy distintas porque la Canarinha vive los primeros pasos de la era Carlo Ancelotti, mientras que La Roja es colista de la clasificación.

Los pentacampeones se ubican en el tercer lugar con 25 puntos e intentarán terminar lo más arriba posible en la tabla. En la pasada fecha doble, Brasil igualó sin goles con Ecuador y superó por la mínima diferencia a Paraguay (1-0).

Por su parte, Chile llega con tres derrotas y un empate en sus cuatro presentaciones más recientes. En la pasada doble jornada, los chilenos cayeron ante Argentina (0-1) y Bolivia (2-0). La Roja vive una eliminatoria mundialista para el olvido, ya que se encuentra en la última casilla con solo 10 unidades.

Cabe mencionar que Brasil tiene cinco victorias consecutivas frente a este rival. Asimismo, en cuatro ocasiones no recibió goles.

Goles de la Canarinha

Se espera un Brasil volcado al ataque por la necesidad de mostrar una buena versión bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti. Por ese motivo, no extrañaría que la Canarinha anote más de 2.5 goles.

Ese pronóstico se cumplió en la victoria de los pentacampeones en casa frente a otro rival de la zona baja como Perú (4-0). También se dio en dos de los anteriores tres duelos entre ambos.

Apuesta 1: Brasil vs Chile: Brasil anota más de 2.5 goles – 2.15 vía Te Apuesto

Goles en cada tiempo

Es probable que la Verdeamarela anote en ambos tiempos al tratarse de la despedida en casa de los dirigidos por Ancelotti y un duelo frente a una selección eliminada. Ese pronóstico se cumplió en dos de los tres duelos más recientes entre ambos en Brasil.

Además, Chile viene de recibir goles ante Bolivia en ambos tiempos.

Apuesta 2:Brasil vs Chile: Brasil marca en ambas partes – 1.92 vía Te Apuesto

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Brasil consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro victorias de los pentacampeones frente a su afición.

De igual manera, esto se dio en los últimos cuatro compromisos entre ambos. También se debe señalar que Chile no marcó en sus pasados cuatro duelos.

Apuesta 3: Brasil vs Chile: Brasil gana a cero – 1.64 vía Te Apuesto

Cuotas: Brasil vs Chile

Resultado Cuotas Brasil 1.22 Empate 5.81 Chile 17.00

Brasil vs Chile: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 77 entre ambas selecciones. El balance es de 54 victorias de Brasil, 14 empates y 8 triunfos de Chile. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: