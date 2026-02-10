Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Brentford vs Arsenal, un duelo correspondiente a la jornada 26 de la Premier League que se jugará este jueves 12 de febrero en el Gtech Community Stadium.

Pronósticos: Brentford vs Arsenal

Más de 2.5 goles - 1.80 vía Te Apuesto

Total córners Arsenal – Más de 5.5 – 1.70 vía Te Apuesto

Gol de Viktor Gyokeres en cualquier momento - 2.58 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Brentford vs Arsenal

El líder, Arsenal, se verá las caras con Brentford en un compromiso correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. Ambos equipos llegan con dos victorias consecutivas en la competición, por lo que intentarán extender su buena racha.

Los locales vienen de vencer al Aston Villa (0-1) y al Newcastle (2-3) en un gran partido. Las Abejas se encuentran en la séptima casilla con 39 puntos, los mismos que Liverpool (6°) y cuatro por debajo del Chelsea (5°), algo que demuestra la buena temporada que vive este equipo.

Por su parte, Arsenal llega con cuatro triunfos al hilo entre todas las competiciones. Los dirigidos por Mikel Arteta vencieron al Sunderland (3-0) el pasado fin de semana. Se encuentran en la cima con 56 puntos y le sigue Manchester City con 50.

Cabe mencionar que Arsenal ganó cinco de los últimos seis enfrentamientos con Brentford, donde se incluye el duelo de la primera vuelta (2-0). Todo apunta a que la historia se repetirá, aunque se espera un choque parejo y lleno de goles por el buen momento de ambos conjuntos.

Más de 2.5 goles

Por los antecedentes más recientes del Arsenal, no extrañaría que el duelo termine con más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las últimas seis presentaciones de los dirigidos por Arteta entre todas las competiciones.

Además, se superó esa cantidad de goles en el partido del Brentford el pasado fin de semana, así como en dos de los anteriores cuatro enfrentamientos entre ambos. Este pronóstico tiene una cuota muy atractiva que también podría aprovecharse en combinadas.

Apuesta 1: Brentford vs Arsenal: Más de 2.5 goles - 1.80 vía Te Apuesto

Córners del Arsenal

En tres de sus últimos cinco compromisos, Arsenal cobró más de 5.5 tiros de esquina, por lo que esa historia podría repetirse. Asimismo, eso se dio en cinco de sus anteriores diez presentaciones en Premier League.

Del mismo modo, le cobraron más de 5.5 córners al Brentford en sus últimos dos compromisos en el campeonato.

Apuesta 2: Brentford vs Arsenal: Total córners Arsenal - Más de 5.5 - 1.70 vía Te Apuesto

Olfato goleador

Viktor Gyokeres anotó en tres de las anteriores cuatro presentaciones del Arsenal, por lo que podría marcar en cualquier momento. Cabe mencionar que el sueco tiene ocho tantos en la Premier League y un total de 13 en la temporada.

Apuesta 3: Brentford vs Arsenal: Gol de Viktor Gyokeres en cualquier momento - 2.58 vía Te Apuesto

Cuotas Brentford vs Arsenal

Resultado Cuotas Brentford 4.97 Empate 3.64 Arsenal 1.71

Brentford vs Arsenal: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 22 ocasiones. El balance es de 7 victorias del Brentford, 5 empates y 10 triunfos del Arsenal. El resultado de los últimos cuatro compromisos entre ambos fue el siguiente: