Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Chelsea vs Barcelona, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este martes 25 de noviembre en Stamford Bridge

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles - 1.55 vía Betano

- 1.55 vía Betano Más de 28.5 remates - 1.91 vía Betano

- 1.91 vía Betano Robert Lewandowski 2+ tiros al arco - 2.60 vía Betano

Análisis de apuestas Chelsea vs Barcelona

Chelsea se verá las caras con Barcelona en un compromiso correspondiente a la quinta fecha de la fase de liga de la Champions. Ambos equipos buscarán una victoria que les permita escalar posiciones en la clasificación.

Los Blues tienen cinco partidos sin perder y dos victorias consecutivas. Los dirigidos por Enzo Maresca derrotaron el pasado fin de semana al Burnley (0-2). Además, en Champions igualaron con el Qarabag (2-2) en la fecha anterior. Se encuentran en la decimosegunda casilla con siete puntos.

Por su lado, Barcelona ha levantado su fútbol en los duelos más recientes. Los dirigidos por Hansi Flick golearon en su última presentación al Athletic Club (4-0) y en la anterior jornada de la competición empataron con Club Brujas (3-3). Los catalanes se ubican en la decimoprimera posición con siete unidades.

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos, se espera un partido abierto y con varios goles. Chelsea es el favorito en las apuestas, pero se debe tomar en consideración la racha positiva de los blaugranas.

Más de 2.5 goles

Por los duelos más recientes, es probable que anoten más de 2.5 goles y marquen ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cuatro compromisos de los dirigidos por Enzo Maresca en la Champions League.

De igual forma, esto se dio en nueve de las últimas diez presentaciones del Barcelona, así como en tres de los anteriores cuatro duelos entre ambos.

Apuesta 1: Chelsea vs Barcelona: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles - 1.55 vía Betano

Duelo con más de 28.5 remates

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de la cancha, no extrañaría que se realicen más de 28.5 remates. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres encuentros de los dirigidos por Hansi Flick.

Apuesta 2: Chelsea vs Barcelona: Más de 28.5 remates - 1.91 vía Betano

Buen momento

Robert Lewandowski vive un muy buen momento y es una de las referencias en ataque de los catalanes, por lo que podría realizar más de dos tiros al arco ante Chelsea. El polaco viene de marcar el pasado fin de semana frente al Athletic Club y tiene cuatro goles en los dos partidos más recientes.

Apuesta 3: Chelsea vs Barcelona: Robert Lewandowski 2+ tiros al arco - 2.60 vía Betano

Resultado Cuotas Chelsea 2.37 Empate 3.95 Barcelona 2.87

Chelsea vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 18 oportunidades. El balance es de 6 victorias del Chelsea, 6 empates y 6 triunfos del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: