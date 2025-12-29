Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Chelsea vs Bournemouth, correspondiente a la jornada 19 de la Premier League que se jugará este martes 30 de diciembre en Stamford Bridge.

Pronósticos: Chelsea vs Bournemouth

Más de 9.5 córners - 1.60 vía Betano

Más de 2.5 goles - 1.55 vía Betano

Gol de Joao Pedro - 2.07 vía Betano

Análisis de apuestas Chelsea vs Bournemouth

Chelsea se enfrenta al Bournemouth en un compromiso correspondiente a la jornada 19 de la Premier League. En este cierre de año, los Blues intentarán mantener la quinta plaza y seguir cerca de los puestos a Champions, mientras que el cuadro visitante quiere consolidarse en la zona media.

Los dirigidos por Enzo Maresca necesitan recuperar su mejor versión porque tienen una sola victoria en sus seis presentaciones más recientes en Premier League. Chelsea viene de empatar con Newcastle (2-2) y caer frente al Aston Villa (1-2). Se ubica en la quinta posición con 29 puntos, a tres del Liverpool (3°).

Por su lado, Bournemouth suma nueve compromisos sin conocer la victoria y empataron tres de sus últimos cuatro duelos. El equipo visitante cayó en la fecha pasada ante Brentford (4-1). Se encuentra en la decimoquinta casilla con 22 unidades.

Cabe mencionar que estos equipos igualaron sin goles en su anterior duelo a inicios de mes, pero Chelsea ganó dos de los tres compromisos más recientes en casa ante este rival. Es probable que esa historia se repita porque los blues aparecen como favoritos y necesitan recuperar su mejor versión.

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres duelos del Chelsea en Premier League, así como en sus anteriores tres encuentros en Stamford Bridge.

Asimismo, en el último compromiso del Bournemouth se cobraron más de 9.5 tiros de esquina.

Apuesta 1: Chelsea vs Bournemouth: Más de 9.5 córners - 1.60 vía Betano

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo del Chelsea, y los problemas en la defensa del Bournemouth, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco compromisos más recientes de los Blues.

De igual manera, en dos de los anteriores tres duelos del Bournemouth también se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 2: Chelsea vs Bournemouth: Más de 2.5 goles - 1.55 vía Betano

Olfato goleador

Joao Pedro vive un gran momento, por lo que podría anotar frente al Bournemouth. El brasileño tiene seis goles en la Premier League y viene de marcar en los últimos tres compromisos de los dirigidos por Enzo Maresca. Además, el ariete también suma un gol en la Champions League.

Apuesta 3: Chelsea vs Bournemouth: Gol de Joao Pedro - 2.07 vía Betano

Cuotas Chelsea vs Bournemouth

Resultado Cuotas Chelsea 1.60 Empate 4.30 Bournemouth 5.90





Chelsea vs Bournemouth: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 24 oportunidades. El balance es de 15 victorias del Chelsea, 4 empates y 5 triunfos del Bounemouth. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: