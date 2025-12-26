Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Cremonese vs Napoli, correspondiente a la jornada 16 de la Serie A que se jugará este domingo 28 de diciembre en el Stadio Giovanni Zini Cremona.

Análisis de apuestas Cremonese vs Napoli

Cremonese recibe la visita del Napoli en un entretenido compromiso correspondiente a la jornada 16 de la Serie A. Los locales llegan con dos derrotas consecutivas, mientras que el conjunto del sur italiano viene de consagrarse en la Supercopa italiana.

En la jornada pasada, Cremonese igualó sin goles en su visita a Lazio en el Olímpico de la capital, mientras que en su última presentación como local, I Grigiorossi vencieron al Lecce (2-0). Se ubican en la decimoprimera posición con 21 puntos.

Por su lado, Napoli se consagró en la Supercopa tras derrotar a Bolonia (2-0) en la final, pero en la jornada anterior de la Serie A, los dirigidos por Antonio Conte cayeron frente al Udinese (1-0). Se encuentran en la tercera casilla con 31 unidades.

Ante la actualidad de ambos equipos, se espera un partido con pocos goles, aunque con claro dominio de Napoli, que es el favorito. Es importante señalar que el cuadro del sur derrotó a este rival en sus anteriores dos enfrentamientos en Serie A.

Menos de 2.5 goles

Por las últimas presentaciones de ambos equipos, no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los tres duelos más recientes del Cremonese, así como en los anteriores cuatro choques del Napoli

Apuesta 1: Cremonese vs Napoli: Menos de 2.5 goles- 1.75 vía Betano

No anotan ambos equipos

Por los antecedentes de ambos clubes, es probable que el partido termine con una valla invicta. Esto se dio en los últimos tres compromisos del Cremonese y en las cuatro presentaciones más recientes del Napoli.

También esto se dio en el anterior duelo entre ambos en la Serie A.

Apuesta 2 Cremonese vs Napoli: No anotan ambos equipos - 1.70 vía Betano

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus anteriores presentaciones, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro compromisos del Cremonese en la Serie A.

De igual manera, en el duelo más reciente del Napoli, se superó esa cantidad de córners.

Apuesta 3: Cremonese vs Napoli: Más de 9.5 córners - 2.07 vía Betano

Cuotas Cremonese vs Napoli





Resultado Cuotas Cremonese 6.40 Empate 3.90 Napoli 1.57

Cremonese vs Napoli: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 25 oportunidades. El balance es de 3 victorias del Cremonese, 10 empates y 12 triunfos del Napoli. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: