Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Crystal Palace vs Chelsea, un duelo de la jornada 23 de la Premier League que se jugará este domingo 25 de enero en el Selhurst Park Stadium.

Pronósticos: Crystal Palace vs Chelsea





Ambos equipos marcan - 1.65 vía Stake

Más de 2.5 goles - 1.75 vía Stake

Más de 9.5 córners – 1.85 vía Stake

Análisis de apuestas Crystal Palace vs Chelsea

Crystal Palace se enfrenta al Chelsea en un atractivo compromiso correspondiente a la jornada 23 de la Premier League. Los locales aspiran subir en la tabla, mientras que el cuadro Blue no quiere perder terreno en la lucha por los puestos de clasificación a Champions League.

Las Águilas llegan en mal momento. Tienen diez partidos sin ganar entre todas las competencias y tres derrotas en sus cuatro presentaciones más recientes. Los dirigidos por Oliver Glasner vienen de caer ante Sunderland (2-1) y se encuentran en la decimotercera casilla con 28 puntos.

Por su parte, Chelsea intenta levantar su fútbol tras la salida de Enzo Maresca. Los Blues vencieron el pasado fin de semana al Brentford (2-0), mientras que en Champions League superaron al débil Pafos (1-0). Los dirigidos por Liam Rosenior se ubican en la sexta posición con 34 unidades, a dos del Liverpool (4°).

Cabe mencionar que los tres duelos más recientes entre ambos terminaron empatados, aunque en esta oportunidad Chelsea llega como el equipo favorito.

Goles de ambos equipos

Por las características de ambos equipos, y sus presentaciones más recientes, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cinco presentaciones de los locales.

Asimismo, ambos equipos marcaron en ocho de los anteriores diez duelos del Chelsea, así como en cuatro de los pasados cinco enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta 1: Crystal Palace vs Chelsea: Ambos equipos marcan - 1.65 vía Stake

Duelo con varios goles

Ante el poderío ofensivo del Chelsea, y los problemas en defensa del Crystal Palace, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en los dos duelos más recientes de Las Águilas, así como en tres de sus pasados seis compromisos en casa.

De igual manera, se superó esa cantidad de goles en tres de los últimos cinco compromisos del Chelsea.

Apuesta 2: Crystal Palace vs Chelsea: Más de 2.5 goles - 1.75 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tiene Chelsea, y sus antecedentes, es probable que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las últimas seis presentaciones de los visitantes entre todas las competiciones.

También se debe mencionar que en el enfrentamiento entre ambos de la primera vuelta se superó esa cantidad de córners.

Apuesta 3: Crystal Palace vs Chelsea: Más de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

Cuotas Crystal Palace vs Chelsea





Resultado Cuotas Crystal Palace 3.50 Empate 3.75 Chelsea 2.00

Crystal Palace vs Chelsea: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 64 oportunidades. El balance es de 11 victorias del Crystal Palace, 18 empates y 35 triunfos del Chelsea. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: