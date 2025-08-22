Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo, correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado 23 de agosto en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Análisis de apuestas Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Deportivo Garcilaso se verá las caras con Sport Huancayo en un duelo de la séptima jornada del Torneo Clausura. Se espera un enfrentamiento muy parejo por las actuaciones más recientes de estos equipos.

Los locales están invictos en el campeonato y se encuentran en la cuarta posición con 12 puntos. En su duelo más reciente, los dirigidos por Carlos Bustos superaron por la mínima diferencia a Sport Boys (0-1), mientras que en su anterior presentación en casa igualaron con Alianza Universidad de Huánuco (1-1).

Por su parte, Sport Huancayo perdió dos de sus anteriores cuatro duelos. Los dirigidos por Richard Pellejero vienen de empatar en casa con Universitario (1-1) y en su último compromiso como visitantes cayeron ante AD Tarma (1-0).Se ubican en la sexta casilla con 8 unidades.

Cabe mencionar que, en el Torneo Apertura, Deportivo Garcilaso consiguió los tres puntos ante Sport Huancayo con una contundente goleada (0-3). En esta ocasión, el Garci llega como favorito y no extrañaría que anote varios goles, aunque las cuotas están muy parejas.

Anotan ambos equipos

Por los últimos resultados, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cuatro presentaciones del Deportivo Garcilaso. Asimismo, esto se dio en dos de los tres partidos más recientes de los visitantes.

Además, ambos equipos anotaron en el primer duelo entre Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo en este escenario.

Apuesta 1: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo: Ambos equipos marcan – 1.83 vía Te Apuesto

Duelo parejo

Por las actuaciones más recientes de estos conjuntos, es probable que el partido sea parejo y el primer tiempo culmine igualado. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las últimas cinco presentaciones de los locales.

De igual manera, esto se dio en la anterior visita de Sport Huancayo en el Torneo Clausura.

Apuesta 2:Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo: Resultado Primera Mitad – Empate – 2.05 vía Te Apuesto

Goles de los locales

Por el fútbol que muestran en casa los dirigidos por Carlos Bustos, no extrañaría que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus dos victorias como local en el Clausura, así como en el partido entre ambos del pasado semestre.

Apuesta 3: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo: Deportivo Garcilaso anota más de 1.5 goles – 2.35 vía Te Apuesto

Cuotas: Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo

Resultado Cuotas Deportivo Garcilaso 2.30 Empate 3.15 Sport Huancayo 2.96

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo: Enfrentamientos directos

Este será el sexto partido entre ambos. El balance es de 1 victoria para Deportivo Garcilaso, 2 empates y 2 triunfos de Sport Huancayo. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: