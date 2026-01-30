Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal, un duelo correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 que se jugará este domingo 1 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Pronósticos: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal





Ambos equipos marcan - 1.82 vía Te Apuesto

Resultado Primer Tiempo – Empate - 2.15 vía Te Apuesto

Sporting Cristal anota el primer gol – 1.71 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal

Deportivo Garcilaso se medirá con Sporting Cristal en un partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Todo apunta un enfrentamiento parejo, aunque los celestes aparecen como favoritos.

El Garci viene de caer frente al Chankas CYC (2-1) en un duelo amistoso y su principal incorporación en la pretemporada fue Agustín Graneros. Deportivo Garcilaso terminó en el octavo lugar del Torneo Clausura con 25 puntos y en la séptima casilla en la tabla de la campaña con 52 unidades.

Por su parte, Sporting Cristal derrotó a la Universidad Católica de Ecuador (3-1) en la presentación del plantel para la temporada. Destaca en el cuadro dirigido por Paulo Autori la presencia de Gabriel Santana, quien fue su principal refuerzo.

Los celestes se ubicaron en la tercera posición del pasado Torneo Clausura con 31 puntos, los mismos que Alianza Lima. Asimismo, en la campaña regular terminaron en la cuarta casilla con 60 unidades.

Cabe mencionar que, en la temporada pasada, Sporting Cristal ganó los dos enfrentamientos con Deportivo Garcilaso. Es probable que la historia se repita por la actualidad de ambos equipos.

Duelo sin valla invicta

Por las características del partido, y los últimos resultados de ambos equipos, es probable que el enfrentamiento culmine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las presentaciones de pretemporada más recientes de ambos clubes.

Además, ese pronóstico se cumplió en siete de los anteriores nueve compromisos de Sporting Cristal y en dos de los pasados cuatro choques entre ambos.

Apuesta 1: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: Ambos equipos marcan - 1.82 vía Te Apuesto

Partido parejo

El primer tiempo culminó igualado en dos de los últimos cuatro duelos entre ambos, por lo que esa historia podría repetirse. También esto se dio en tres de las anteriores cuatro presentaciones del Garci en el pasado Torneo Clausura.

Apuesta 2: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: Resultado Primer Tiempo - Empate - 2.15 vía Te Apuesto

Sporting Cristal anota el primer gol

Los Celestes anotaron el primer gol en dos de sus tres duelos más recientes y en los dos enfrentamientos con Deportivo Garcilaso en la temporada pasada, por lo que esa historia podría repetirse.

Apuesta 3: Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: Sporting Cristal anota el primer gol - 1.71 vía Te Apuesto

Cuotas Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal





Resultado Cuotas Deportivo Garcilaso 3.70 Empate 3.29 Sporting Cristal 2.10





Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 6 oportunidades. El balance es de 5 victorias de Sporting Cristal y 1 empate. El resultado de los últimos cuatro encuentros fue el siguiente: