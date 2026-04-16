El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan en la final de la Copa del Rey este 18 de abril en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. A continuación, desglosamos los datos clave y los mercados de apuestas con mayor valor para este partido. Estos son nuestros pronósticos para el Atlético vs Real Sociedad.

Pronósticos del Atlético vs Real Sociedad





Victoria del Atlético - 1.80 vía Stake

Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan - 2.32 vía Stake

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Puntos clave para el partido Atlético vs Real Sociedad





Atlético de Madrid mantiene un invicto de nueve partidos ante la Real Sociedad, con seis victorias y tres empates.

La Real Sociedad ha ganado solo seis de sus 18 partidos fuera de casa esta temporada, un factor a considerar en un estadio neutral.

El delantero del Atlético, Julián Álvarez, llega en un gran momento de forma, con siete contribuciones de gol (cuatro goles y tres asistencias) en sus últimos seis encuentros.

En 25 de los 31 partidos de La Liga de la Real Sociedad, ambos equipos anotaron, la cifra más alta de la división.

Análisis y estado de forma: Atlético vs Real Sociedad





El Atlético llega a esta final con la moral reforzada tras eliminar al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Aunque su racha reciente en todas las competiciones muestra solo una victoria en seis partidos, el contexto es clave: se enfrentaron a rivales de alta exigencia. Con la Copa del Rey como su oportunidad más clara de obtener un título esta temporada, se espera que el equipo de Diego Simeone concentre todos sus esfuerzos en este enfrentamiento.

Por su parte, la Real Sociedad llega a Sevilla tras una segunda mitad de temporada sólida, pero con dudas sobre su rendimiento fuera de casa. Su reciente empate 3-3 contra el Alavés demostró su capacidad ofensiva, pero también expuso debilidades defensivas significativas. Habiendo perdido tres de sus últimos cuatro partidos como visitante, su consistencia en un escenario neutral es el principal interrogante.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Atlético Madrid





El historial directo y el rendimiento en partidos de alta presión respaldan la candidatura del Atlético. El equipo madrileño no ha perdido en sus últimos nueve enfrentamientos contra la Real Sociedad. Además, el bajo rendimiento del equipo vasco fuera del Reale Arena (solo seis victorias en 18 partidos) justifica el favoritismo del Atlético en el mercado 1X2. La Copa es el objetivo principal para Simeone, lo que asegura máxima concentración.

Apuesta 1: Atlético vs Real Sociedad: Victoria del Atlético - 1.80 vía Stake

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan





Este mercado ofrece un valor considerable dadas las tendencias de ambos equipos. En 10 de los últimos 14 partidos del Atlético se cumplió esta condición, reflejando una defensa menos sólida que en temporadas anteriores. La Real Sociedad es el equipo con mayor porcentaje de partidos con ambos equipos anotando en La Liga (81%). Considerando que los duelos directos recientes han sido abiertos, como el último 3-2, esperar goles de ambos lados es una conclusión lógica.

Apuesta 2: Atlético vs Real Sociedad: Más de 2.5 goles y ambos equipos anotan - 2.32 vía Stake

Comparativa de cuotas Atlético vs Real Sociedad

Resultado Cuotas Atlético 1.80 Empate 3.55 Real Sociedad 4.60

Alineaciones probables Atlético vs Real Sociedad



