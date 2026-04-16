Melgar se enfrentará a Melgar este domingo 19 de abril en el Monumental UNSA por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los rojinegros vienen de cortar una racha negativa tras vencer a Sport Boys en su última presentación, mientras que los tricampeones cayeron entre semana en la Copa Libertadores.

Pronósticos: Melgar vs Universitario









Más de 2.5 goles – 2.18 vía Betano

Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.50 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos claves para el partido Melgar vs Universitario





En la temporada pasada Universitario venció a Melgar (1-2) en este escenario.

Se marcaron más de 2.5 goles en los últimos tres partidos entre ambos.

Anotaron ambos equipos en los anteriores tres duelos más recientes del Melgar.

La U tiene dos victorias y un empate en sus anteriores tres presentaciones en Liga 1.

Se anotaron más de 2.5 goles en dos de los anteriores tres encuentros de los cremas fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Melgar vs Universitario





Melgar y Universitario se verán las caras en uno de los duelos más atractivos de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los rojinegros quieren mostrar su mejor versión porque viven un semestre muy irregular, mientras que la U busca los tres puntos para mantenerse cerca de la cima.

Los rojinegros tienen tres duelos al hilo sin ganar en casa. Los dirigidos por Miguel Rondelli vienen de vencer en la jornada pasada a Sport Boys (1-3). Se encuentran en la sexta posición de la tabla con 14 puntos.

Por su lado, Universitario en sus últimas dos presentaciones igualó con Tolima (0-0) y cayó con Coquimbo (0-2) por la Copa Libertadores. Mientras que en la fecha anterior los cremas superaron en el clásico a Alianza Lima. Los campeones se ubican en la cuarta casilla con 18 unidades.

Ante las características de ambos equipos todo apunta a un partido abierto con muchas ocasiones de cara al arco. Melgar es favorito en las apuestas, pero las cuotas están muy parejas.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles





Ante el poderío ofensivo de ambos equipos no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los dos partidos más recientes del Melgar, así como en tres de sus anteriores cuatro presentaciones frente a su afición.

De igual manera, en los últimos tres compromisos entre ambos se superó esa cantidad de goles.

Apuesta 1: Melgar vs Universitario: Más de 2.5 goles - 2.18 vía Betano

Apuesta de valor: Gol en el primer tiempo





En los tres duelos más recientes del Melgar se anotó al menos un gol en el primer tiempo, por lo que esa historia podría repetirse. Esto también se dio en tres de sus cuatro compromisos en casa por el Torneo Apertura.

Asimismo, en dos de los cuatro encuentros de La U fuera de casa se marcaron más de 0.5 goles en el primer tiempo.

Apuesta 2: Melgar vs Universitario: Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.50 vía Betano

Comparativa de cuotas Melgar vs Universitario





Resultado Cuotas Melgar 2.47 Empate 3.20 Universitario 2.90

Alineaciones probables Melgar vs Universitario



