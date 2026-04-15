Cienciano se verá las caras con Academia Puerto Cabello este jueves 16 de abril en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la segunda jornada del Grupo B de la Sudamericana. Los dirigidos por Horacio Melgarejo llegan con nueve duelos sin perder en casa, mientras que el cuadro venezolano sueña con una hazaña

Pronósticos: Cienciano vs Academia Puerto Cabello









Cienciano anota el primer gol – 1.43 vía Te Apuesto

Cienciano marca en ambas partes – 2.29 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido: Cienciano vs Academia Puerto Cabello

Se marcaron más de 2.5 goles en los últimos tres partidos de Cienciano en casa.

El Papá tiene tres triunfos al hilo frente a su afición.

tiene tres triunfos al hilo frente a su afición. Cienciano tiene una sola derrota en sus anteriores diez presentaciones.

Academia Puerto Cabello perdió dos de sus tres duelos más recientes.

Los venezolanos no marcaron en dos de sus últimas tres visitas.

Análisis y estado de forma: Cienciano vs Academia Puerto Cabello

Cienciano recibe la visita de la Academia Puerto Cabello en partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. Los locales buscarán su primer triunfo ante un equipo venezolano que intentará seguir dando sorpresas en la competición.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo son claros favoritos por ser locales y la racha positiva que atraviesan. Cienciano empató en su visita a Juventud (1-1) en el estreno, mientras que en su último compromiso en casa vencieron al AD Tarma (3-2).

Por su parte, Academia Puerto Cabello cayó ante Portuguesa (3-0) en su presentación más reciente en el torneo venezolano, pero en la primera fecha los dirigidos por Eduardo Saragó dieron la gran sorpresa superando al Atlético Mineiro (2-1).

Al jugar en Cusco, no hay duda que Cienciano es amplio candidato a quedarse con los tres puntos en las apuestas. Asimismo, se espera un compromiso con varios goles, principalmente por las características que tienen los partidos en este escenario.

Nuestra apuesta segura: Cienciano abre el marcador

Por los últimos resultados en casa es probable que Cienciano anote el primer gol del partido. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cinco partidos disputados en este escenario. Además, Academia Puerto Cabello viene de caer goleado en su duelo más reciente fuera de casa.

Apuesta 1: Cienciano vs Academia Puerto Cabello: Cienciano anota el primer gol - 1.43 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: goles en ambas mitades

Ante el estilo de juego que tiene Cienciano, y los tipos de partidos que se desarrollan en la altura, no extrañaría que los locales anoten en ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores dos presentaciones de los dirigidos por Melgarejo ante su afición.

Apuesta 2: Cienciano vs Academia Puerto Cabello: Cienciano marca en ambas partes – 2.29 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: Cienciano vs Academia Puerto Cabello





Resultado Cuotas Cienciano 1.57 Empate 4.18 Academia Puerto Cabello 5.44

Alineaciones probables: Cienciano vs Academia Puerto Cabello







