Alianza Lima se medirá al Cusco FC este sábado 18 de abril en el Matute por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los dirigidos por Pablo Guede quieren extender su racha de triunfos en casa, mientras que el equipo dorado intentará levantar cara tras sus últimas derrotas en la Copa Libertadores.

Pronósticos: Alianza Lima vs Cusco FC

No marcan ambos equipos – 1.71 vía Te Apuesto

Menos de 2.5 goles – 1.82 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Alianza Lima vs Cusco FC





Se marcaron menos de 2.5 goles en ocho de los últimos diez partidos de Alianza Lima.

Los blanquiazules no recibieron goles en dos de sus tres encuentros más recientes en casa.

El equipo de Pablo Guede solo tiene una derrota en el torneo (1-0 vs Universitario).

En la temporada pasada Alianza Lima goleó al Cusco FC en el Matute (3-0).

Cusco perdió tres de sus últimas cinco presentaciones.

El equipo dorado ganó sus anteriores dos duelos en el Torneo Apertura.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Cusco FC

Alianza Lima recibe la visita del Cusco FC en un compromiso de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los blanquiazules necesitan ganar para no perder terreno en la lucha por el campeonato, mientras que el equipo visitante quiere recuperar su mejor versión para acercarse a la zona alta de la tabla.

Los dirigidos por Pablo Guede vencieron al AD Tarma (0-1) en la jornada pasada y en la última presentación en casa superaron al Juan Pablo II. Alianza Lima se ubica en la segunda posición con 23 puntos, los mismos que Los Chankas, pero han disputado un partido más que el equipo guerrero.

Por su parte, Cusco FC viene de caer ante Flamengo (0-2) y Estudiantes de La Plata (2-1) en la Copa Libertadores. Mientras que en la jornada pasada del torneo los dirigidos por el uruguayo Alejandro Orfila derrotaron al Melgar (1-3). Se encuentran en la séptima casilla con 13 unidades.

Ante la actualidad de ambos equipos se espera un partido parejo, pero Alianza Lima es el favorito por jugar en casa y su racha positiva.

Nuestra apuesta segura: No anotan ambos equipos





Por los antecedentes más recientes de Alianza Lima es probable que no anoten ambos equipos. Los blanquiazules solo han recibido cinco tantos. Además, esto se dio en sus últimas tres presentaciones en la Liga 1.

Cabe mencionar que Alianza Lima no recibió goles en sus últimos dos triunfos en casa. Asimismo, este pronóstico se cumplió en tres de los anteriores cuatro duelos entre ambos.

Apuesta 1: Alianza Lima vs Cusco FC: No marcan ambos equipos – 1.71 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles





Ante la fortaleza defensiva de los dirigidos por Pablo Guede y el hecho de jugar en el Matute no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos tres partidos, así como en siete de sus diez compromisos en el Torneo Apertura.

También, se anotaron menos de 2.5 goles en el partido entre ambos en el semestre pasado.

Apuesta 2: Alianza Lima vs Cusco FC: Menos de 2.5 goles – 1.82 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Alianza Lima vs Cusco FC





Resultado Cuotas Alianza Lima 1.53 Empate 3.85 Cusco FC 7.30

Alineaciones probables Alianza Lima vs Cusco FC



