Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Ecuador vs Argentina, correspondiente a la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará este martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de Guayaquil.

Pronósticos: Ecuador vs Argentina

No marcan ambos equipos – 1.53 vía Stake

– 1.53 vía Stake Más de 7.5 córners – 1.70 vía Stake

– 1.70 vía Stake Resultado Primera Mitad – Empate – 1.82 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Ecuador vs Argentina

Ecuador y Argentina se verán las caras en un duelo correspondiente a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Será un enfrentamiento entre dos de las mejores selecciones del premundial.

Los locales se encuentran en la cuarta casilla de la clasificación con 26 puntos. Además, cabe mencionar que los dirigidos por Sebastián Beccacece solo tienen dos derrotas en la eliminatoria, pero llegan con cuatro empates al hilo sin goles.

Por su parte, Argentina tiene un balance de cinco victorias y un empate en sus seis presentaciones más recientes. Los bicampeones de América vienen de golear a Venezuela (3-0) en el último compromiso de Lionel Messi como local por el premundial.

Ante el nivel de ambos equipos, y por tratarse de la última fecha, se espera un encuentro muy parejo. Además, es probable que se anoten pocos goles. Un punto a considerar es que Argentina derrotó a Ecuador en la primera vuelta (1-0). Los campeones del mundo son favoritos en las apuestas.

Partido con valla invicta

Por los antecedentes más recientes de Ecuador, no extrañaría que el duelo termine con al menos una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en nueve de los anteriores diez encuentros de los meridionales. Cabe mencionar que los de Beccacece llegan con seis empates sin goles en las pasadas nueve fechas.

Además, ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos seis compromisos de Argentina en el premundial. Esto también se dio en el encuentro entre ambos de la primera vuelta.

Apuesta 1: Ecuador vs Argentina: No marcan ambos equipos – 1.53 vía Stake

Menos de 7.5 córners

Ante las últimas actuaciones de estos equipos, es probable que se cobren menos de 7.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores cuatro presentaciones de Ecuador, donde se incluye el duelo en casa ante Brasil.

Además, en dos de los tres encuentros más recientes de Argentina se cobraron menos de 7.5 córners. Esto también se dio en dos de las últimas tres visitas de los albicelestes en la eliminatoria.

¿Apuesta 2:Ecuador vs Argentina: Más de 7.5 córners – 1.70 vía Stake

Duelo parejo

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que el primer tiempo culmine igualado, algo que ya vimos en los últimos cuatro encuentros de Ecuador y en dos de las anteriores tres visitas de Argentina.

Apuesta 3: Ecuador vs Argentina: Resultado Primera Mitad – Empate – 1.82 vía Stake

Cuotas: Ecuador vs Argentina

Resultado Cuotas Ecuador 3.25 Empate 2.70 Argentina 2.50

Ecuador vs Argentina: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 42 entre ambas selecciones. El balance es de 5 victorias de Ecuador, 11 empates y 24 triunfos de Argentina. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: