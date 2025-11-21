Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Elche vs Real Madrid, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga que se jugará este domingo 23 de noviembre en el estadio Manuel Martínez Valero.

Ambos equipos marcan - 1.78 vía Betano

- 1.78 vía Betano Gol de Kylian Mbappé - 1.42 vía Betano

- 1.42 vía Betano Real Madrid anota más de 2.5 goles - 2.12 vía Betano

Análisis de apuestas Elche vs Real Madrid

Elche se medirá al Real Madrid en un duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. Los blancos quieren mantener su ventaja en la cima de la clasificación, mientras que el cuadro local quiere seguir dando sorpresas y acercarse a la lucha por los puestos europeos.

Los franjiverdes se encuentran en la decimoprimera posición con 15 puntos. Los recién ascendidos se han transformado en la revelación del inicio de temporada. En la pasada jornada previa a la fecha FIFA igualaron en casa con la Real Sociedad (1-1).

Por su parte, Real Madrid empató sin goles en su última presentación con Rayo Vallecano en Vallecas. Los dirigidos por Xabi Alonso solo han perdido un partido en LaLiga y se ubican en la cima de la clasificación con 31 puntos.

Los blancos ganaron cuatro de sus cinco encuentros más recientes en el campeonato e intentarán extender su buena racha ante un cuadro de Elche que no ha perdido como local en la temporada. Por las diferencias entre las plantillas no hay duda que Real Madrid es el equipo favorito. También se espera un duelo con varios goles.

Ambos equipos marcan

Por los últimos resultados, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en las dos presentaciones más recientes de los franjiverdes, así como en dos de sus anteriores tres presentaciones frente a su afición.

De igual manera, en tres de los últimos cinco encuentros del Real Madrid como visitante, también marcaron ambos equipos.

Apuesta 1: Elche vs Real Madrid: Ambos equipos marcan - 1.78 vía Betano

Olfato goleador

Kylian Mbappé es el goleador del campeonato, por lo que podría marcar en cualquier momento. El francés tiene 13 goles y 2 asistencias en los 12 compromisos de los dirigidos por Xabi Alonso en el campeonato.

Además, se debe señalar que Mbappé anotó en 10 de los 12 partidos del Real Madrid.

Apuesta 2: Elche vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé - 1.42 vía Betano

Goles del Real Madrid

Por el poderío ofensivo del Real Madrid, es probable que los blancos anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en dos compromisos disputados fuera de casa. También Elche recibió más de 2.5 goles en dos de sus tres derrotas.

Apuesta 3: Elche vs Real Madrid: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 2.12 vía Betano

Resultado Cuotas Elche 7.60 Empate 5.30 Real Madrid 1.37

Elche vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 53 oportunidades. El balance es de 6 victorias de Elche, 12 empates y 35 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: