Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Espanyol vs Barcelona, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga que se jugará este sábado 3 de enero en el RCDE Stadium.

Ambos equipos anotan - 1.50 vía Betano

Gol de Ferrán Torres - 1.67 vía Betano

Más de 10.5 córners - 2.05 vía Betano

Análisis de apuestas Espanyol vs Barcelona

Nuevo año y nuevo derbi catalán. Espanyol recibe la visita del Barcelona en el regreso de LaLiga de España tras el parón navideño. Se trata de un interesante duelo entre dos de los mejores equipos del campeonato.

Los Periquitos llegan con tres triunfos ligueros consecutivos y vencieron al Athletic Club (0-1) en su presentación más reciente. Se encuentran en la quinta casilla con 33 puntos, solo dos por debajo del Villarreal (4°).

Por su parte, Barcelona es líder del campeonato con 46 unidades, cuatro más que el Real Madrid (2°). Los dirigidos por Hansi Flick ganaron nueve de sus últimos diez compromisos entre todas las competiciones. En su anterior encuentro superaron al Villarreal (0-2).

Cabe mencionar que Barcelona tiene tres triunfos consecutivos frente al Espanyol. No extrañaría que esa historia vuelva a repetirse por el favoritismo de los blaugranas. Más allá de esto, se debe tomar en consideración la muy buena temporada del cuadro local que ganó sus anteriores dos duelos en casa.

Goles de ambos equipos

Por los resultados de los últimos enfrentamientos entre ambos, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores cinco ediciones del derbi catalán en LaLiga.

Asimismo, ambos equipos marcaron en el último encuentro del Espanyol, así como en una de sus anteriores dos presentaciones en casa.

Apuesta 1: Espanyol vs Barcelona: Ambos equipos anotan - 1.50 vía Betano

Gol de Ferrán Torres

El ariete español, Ferrán Torres, tiene 11 goles en el campeonato, por lo que podría anotar en cualquier momento. El ex Manchester City marcó en dos de las anteriores cuatro presentaciones del Barcelona en LaLiga, donde se incluye el triunfo como visitantes frente al Betis (3-5).

Apuesta 2: Espanyol vs Barcelona: Gol de Ferrán Torres - 1.67 vía Betano

Más de 10.5 córners

Por el estilo que tiene cada equipo, es probable que se cobren más de 10.5 tiros de esquina. Esto se dio en cuatro de los cinco partidos más recientes de los blaugranas. También se superó esa cifra en la última presentación de los Periquitos.

De igual manera, en el anterior enfrentamiento entre ambos se cobraron más de 10.5 córners.

Apuesta 3: Espanyol vs Barcelona: Más de 10.5 córners - 2.05 vía Betano

Resultado Cuotas Espanyol 5.50 Empate 4.75 Barcelona 1.52

Espanyol vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 198 oportunidades. El balance es de 35 victorias del Espanyol, 42 empates y 120 triunfos del Barcelona.