Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Genoa vs Inter, correspondiente al duelo de la jornada 15 de la Serie A que se jugará este domingo 14 de diciembre en el Estadio Luigi Ferraris.

Inter gana sin recibir goles - 2.35 vía Stake

Inter anota más de 1.5 goles - 1.70 vía Stake

Más de 9.5 córners - 2.00 vía Stake

Análisis de apuestas Genoa vs Inter

Inter saldrá por su tercera victoria consecutiva en la Serie A cuando se enfrente al Genoa en duelo correspondiente a la jornada 16 del campeonato. Los Neroazzurros sueñan con escalar a la cima de la clasificación, mientras que el equipo local intentará mantenerse en la zona media de la clasificación.

Los dirigidos por Christian Chivu golearon al Como (4-0) en la fecha pasada, pero cayeron frente al Liverpool (0-1) en la Champions League. Los visitantes se ubican en la tercera casilla con 30 puntos, solo uno por debajo de Milan y Napoli, que comparten el liderato.

Por su parte, Genoa vive un buen momento porque suma cinco presentaciones sin perder en la Serie A. El cuadro genovés superó al Udinese como visitante (1-2) en la fecha anterior. Se ubica en la decimocuarta posición con 14 unidades.

Cabe mencionar que Inter ganó dos de los últimos tres partidos ante Genoa, pero los tres enfrentamientos más recientes en este escenario culminaron empatados. En esta ocasión, por el buen momento de los Neroazzurros, no hay duda que aparecen como claros favoritos en las apuestas.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, y la fortaleza defensiva del Inter, no extrañaría que los dirigidos por Chivu consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus pasadas cinco victorias en la Serie A.

Asimismo, Genoa no anotó en sus anteriores dos derrotas, ni en el último compromiso frente al Inter (1-0).

Apuesta 1: Genoa vs Inter: Inter gana sin recibir goles - 2.35 vía Stake

Goles del Inter

Ante las actuaciones del Inter en la actual temporada, es probable que este equipo anote más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimas siete victorias, así como en tres de las cuatro presentaciones más recientes.

Además, en dos de los anteriores tres encuentros ante Genoa, los Neroazzurros marcaron más de 1.5 goles.

Apuesta 2: Genoa vs Inter: Inter anota más de 1.5 goles - 1.70 vía Stake

Más de 9.5 córners

En los últimos dos compromisos del Inter en la serie A se cobraron más de 9.5 tiros de esquina, por lo que esta historia podría repetirse. Además, en dos de los cuatro duelos más recientes del Genoa, se superó esa cantidad de córners.

Ese pronóstico también se cumplió en el último partido entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Genoa vs Inter: Más de 9.5 córners - 2.00 vía Stake

Resultado Cuotas Genoa 6.45 Empate 4.20 Inter 1.51

Genoa vs Inter: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 121 ocasiones. El balance es 24 victorias del Genoa, 32 empates y 65 triunfos del Inter. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: