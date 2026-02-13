Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento entre Girona vs Barcelona, duelo correspondiente a la jornada 24 de LaLiga que se jugará este lunes 16 de febrero en Montilivi.

Pronósticos: Girona vs Barcelona

Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.88 vía Betano

Más de 9.5 tiros al arco – 1.65 vía Betano

Gol de Lamine Yamal en cualquier momento - 1.80 vía Betano

Análisis de apuestas Girona vs Barcelona

Barcelona se enfrenta al Girona en duelo correspondiente a la fecha 24 de LaLiga. Los blaugranas quieren mantenerse en la cima de la clasificación, mientras que el cuadro local necesita sumar para consolidarse en la zona media.

Los dirigidos por Hansi Flick tienen seis victorias consecutivas y nueve en los últimos diez compromisos entre todas las competencias, aunque justamente vienen de caer por goleada ante Atlético de Madrid (4-0) en Copa del Rey. Los blaugranas vienen de vencer al Mallorca (3-0) el pasado fin de semana. Se encuentran en el primer lugar con 58 puntos, solo uno más que Real Madrid.

Por su parte, Girona tiene dos empates y una derrota en sus anteriores tres presentaciones ligueras. Los albirrojos igualaron con Sevilla (1-1) en la pasada jornada. Se ubican en la decimosegunda posición con 26 unidades.

Es importante señalar que Barcelona ganó los tres duelos más recientes ante Girona. Se espera que la historia se repita. Además, es muy probable que anoten ambos equipos.

Goles blaugranas

Por el poderío ofensivo del equipo blaugrana no extrañaría que Barcelona termine el duelo con más de 2.5 goles. Esto se dio en cinco de sus seis compromisos más recientes tomando en consideración todas las competencias.

De igual forma, los dirigidos por Hansi Flick superaron esa cantidad de goles en dos de los anteriores tres partidos con Girona.

Apuesta 1: Girona vs Barcelona: Barcelona anota más de 2.5 goles - 1.88 vía Betano

Más de 9.5 tiros al arco

En los últimos cinco partidos entre ambos se ejecutaron más de 9.5 remates a puerta, por lo que ese pronóstico podría cumplirse nuevamente en esta ocasión. Además, en las tres presentaciones más recientes del Barcelona en LaLiga también se superó esa cifra.

Se trata de una cuota atractiva que podría utilizarse en una combinada con otros encuentros de LaLiga.

Apuesta 2: Girona vs Barcelona: Más de 9.5 tiros al arco - 1.65 vía Betano

Gol de Lamine

Lamine Yamal tiene tres partidos ligueros marcando, por lo que podría anotar en cualquier momento. Cabe mencionar que en la pasada temporada el joven blaugrana anotó un doblete en Montilivi.

Actualmente el “10” blaugrana tiene 10 goles y 9 asistencias en LaLiga.

Apuesta 3: Girona vs Barcelona: Gol de Lamine Yamal en cualquier momento - 1.80 vía Betano

Cuotas Girona vs Barcelona





Resultado Cuotas Girona 6.50 Empate 5.60 Barcelona 1.40

Girona vs Barcelona: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 13 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Girona, 2 empates y 9 triunfos del Barcelona. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: