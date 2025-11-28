Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Girona vs Real Madrid, que se jugará este domingo 30 de noviembre en el Estadio Montilivi.

Ambos equipos anotan - 1.53 vía Betano

Real Madrid anota más de 2.5 goles - 2.07 vía Betano

Kylian Mbappé marca en cualquier momento - 1.45 vía Betano

Análisis de apuestas Girona vs Real Madrid

Girona recibe la visita del líder Real Madrid en un compromiso correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. Los blancos necesitan la victoria para mantenerse en la cima de la clasificación, mientras que el cuadro local se encuentra en la lucha por salir de la zona de descenso.

Los albirrojos se encuentran en la decimoctava casilla de la tabla con 11 puntos y tienen dos partidos consecutivos sin perder. Vienen de vencer al Alavés (1-1) y empatar con Betis (1-1).

Por su lado, Real Madrid empató sus dos encuentros más recientes en LaLiga con Rayo Vallecano (0-0) y Elche (2-2). Los blancos se ubican en la primera posición con 32 puntos. Además, en Champions League los dirigidos por Xabi Alonso derrotaron a Olympiacos (3-4).

Ante la actualidad de ambos equipos, y el poderío ofensivo del Real Madrid, no hay duda que los blancos son favoritos. También se esperan varios goles por parte de los dos conjuntos.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes, es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en seis de los últimos siete compromisos del Girona en el campeonato, así como en las anteriores dos presentaciones de los blancos.

También anotaron ambos equipos en cuatro encuentros ligueros como visitantes de los dirigidos por Xabi Alonso.

Apuesta 1: Girona vs Real Madrid: Ambos equipos anotan - 1.53 vía Betano

Más de 2.5 goles

Ante el buen momento que atraviesan sus delanteros, especialmente Kylian Mbappé, no extrañaría que el Real Madrid anote más de 2.5 goles. Además, cabe mencionar que el Girona es el equipo que más goles ha recibido en LaLiga (25).

Este pronóstico se cumplió en las últimas dos victorias de los blancos, así como en tres de sus anteriores cuatro enfrentamientos.

Apuesta 2: Girona vs Real Madrid: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 2.07 vía Betano

Gol de Mbappé

Kylian Mbappé vive un espectacular momento, por lo que podría anotar en cualquier momento. El francés tiene 13 goles en 13 duelos de LaLiga y 22 goles en la temporada. Además, viene de conseguir un póker frente a Olympiacos.

Un punto a tomar en consideración es que Mbappé anotó en uno de los dos encuentros entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Girona vs Real Madrid: Kylian Mbappé marca en cualquier momento - 1.45 vía Betano

Resultado Cuotas Girona 6.40 Empate 4.85 Real Madrid 1.45

Girona vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se han enfrentado en 12 ocasiones. El balance es de 3 victorias del Girona, 1 empate y 8 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: