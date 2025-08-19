Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Internacional vs Flamengo, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará este miércoles 20 de agosto en el Beira-Rio.

Ambos equipos marcan – 1.90 vía Te Apuesto

– 1.90 vía Te Apuesto Más de 0.5 goles en la Primera Mitad – 1.48 vía Te Apuesto

– 1.48 vía Te Apuesto Más de 10.5 córners – 1.81 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Internacional vs Flamengo

Internacional se medirá al Flamengo en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los locales no llegan en buen momento, pero buscarán la remontada ante un “Fla” que intentará aprovechar la corta ventaja de la ida (1-0).

Este será el tercer enfrentamiento en una semana entre estos equipos. Los anteriores duelos terminaron con victorias del Flamengo, tanto en la Libertadores (1-0) como en el Brasileirao (1-3).

Un punto a tomar en consideración es que Internacional perdió cuatro de sus seis compromisos más recientes, pero los dirigidos por Roger Machado ganaron dos de sus tres presentaciones en casa por la fase de grupos.

Por su parte, Flamengo llega con cinco partidos al hilo sin perder y tres victorias consecutivas. Además, se debe indicar que, en la fase de grupos, los dirigidos por Filipe Luis terminaron con balance de una victoria y dos empates.

Ante las características de los equipos, y todo lo que está en juego, se espera un compromiso abierto. Igualmente, es importante señalar que Flamengo llega como el conjunto favorito por su racha positiva.

Ambos equipos marcan

Por el poderío ofensivo de estos equipos, no extrañaría que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de Internacional y en tres de los últimos cinco encuentros del Fla.

Además, ambos equipos anotaron en dos de los tres duelos que disputaron los dirigidos por Machado en casa por la fase de grupos.

Gol en el 1T

Por los antecedentes más recientes, es probable que se anote al menos un gol en el primer tiempo. Esto se dio en cuatro de los últimos cinco compromisos de Internacional, donde se incluye los dos anteriores enfrentamientos con Flamengo.

También se cumplió el pronóstico en los últimos cinco duelos de los dirigidos por Filipe Luis.

Más de 10.5 córners

Por las anteriores presentaciones, y las características del partido, no extrañaría que se cobren más de 10.5 córners. Esto se dio en tres de los últimos cinco compromisos disputados por Internacional, donde se incluye el enfrentamiento con Flamengo del pasado fin de semana.

De igual manera, se superó esa cifra en dos de los tres duelos más recientes del Fla.

Cuotas: Internacional vs Flamengo

Resultado Cuotas Internacional 3.22 Empate 2.82 Flamengo 2.60

Internacional vs Flamengo: Enfrentamientos directos

Este será el duelo 58 entre ambos y el sexto en Copa Libertadores. El balance es de 22 triunfos de Internacional, 15 empates y 21 victorias del Flamengo. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: