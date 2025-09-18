Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Liverpool vs Everton, correspondiente a la quinta jornada de la Premier League, que se disputará este sábado 20 de septiembre en Anfield.

Análisis de apuestas Liverpool vs Everton

Liverpool se medirá al Everton en una edición del derbi de Merseyside. Los Reds llegan en buen momento a este duelo de la quinta fecha de la Premier League y quieren mantenerse como líderes del campeonato. Por su parte, el cuadro visitante arrancó muy bien la temporada, por lo que sueña con rescatar un punto de Anfield.

Los dirigidos por Arne Slot ganaron los primeros cuatro compromisos en la Premier League. En la pasada jornada, vencieron al Burnley gracias a un gol de penal marcado por Mohamed Salah. Además, entre semana los Reds superaron al Atlético de Madrid (3-2) en el inicio de la Champions League. Se encuentran en la primera casilla con 12 puntos, tres más que el Arsenal.

Por su parte, Everton tiene dos victorias, un empate y una derrota en este arranque de temporada. En la jornada anterior, Los Toffees igualaron sin goles con Aston Villa y se ubican en la sexta posición con siete unidades.

Cabe mencionar que el Liverpool ha ganado las últimas cuatro ediciones del derbi en Anfield. Ante la realidad de ambos equipos, es probable que esta historia se repita. Además, se espera un partido con varios goles.

Goles del Liverpool

Por los últimos resultados del Liverpool, y los antecedentes del derbi, no extrañaría que los locales anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cinco presentaciones entre la Premier League y Champions.

Asimismo, Liverpool anotó más de 1.5 goles en tres de los anteriores cuatro encuentros ante Everton en Anfield.

Apuesta 1: Liverpool vs Everton: Liverpool anota más de 1.5 goles – 1.50 vía Stake

No anotan ambos equipos

Ante el poderío que muestra Liverpool en casa, y sus anteriores presentaciones, no extrañaría que en este encuentro no anoten ambos equipos. Esto se dio en los últimos dos triunfos de los Reds en la Premier y en las cuatro ediciones más recientes del derbi en Anfield.

Apuesta 2:Liverpool vs Everton: No anotan ambos equipos – 2.00 vía Stake

Gol de Salah

Mohamed Salah vive un buen momento de cara al arco, por lo que podría anotar un gol en cualquier momento. Cabe mencionar que el egipcio marcó en la fecha anterior ante Burnley. Además, viene de marcar frente al Atlético de Madrid en la Champions League. El ariete ya suma tres tantos en este inicio de temporada.

Apuesta 3: Liverpool vs Everton: Gol de Mohamed Salah – 2.20 vía Stake

Cuotas: Liverpool vs Everton

Resultado Cuotas Liverpool 1.45 Empate 4.55 Everton 7.10

Liverpool vs Everton: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 244 oportunidades. El balance es de 98 victorias del Liverpool, 78 empates y 68 triunfos de Everton. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: