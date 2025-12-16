Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester City FC vs Brentford FC, correspondiente a los cuartos de final de la EFL Cup que se jugará este miércoles 17 de diciembre en el Etihad Stadium

Pronósticos: Manchester City FC vs Brentford FC

Manchester City no recibe gol - 2.14 vía Te Apuesto

Manchester City anota más de 2.5 goles - 2.25 vía Te Apuesto

Manchester City anota en ambas partes - 1.99 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Manchester City FC vs Brentford FC

Manchester City recibe la visita del Brentford en los cuartos de final de la EFL Cup. Los dirigidos por Pep Guardiola quieren extender su buena racha y escribir su nombre en la semifinal, mientras que el equipo visitante sueña con dar una sorpresa.

Los Citizens tienen cinco victorias consecutivas. Vienen de vencer al Real Madrid (1-2) en Champions League y al Crystal Palace (0-3) en la jornada del pasado fin de semana. Además, en la ronda anterior de la EFL Cup, los Sky Blues superaron al Swansea (1-3).

Por su parte, Brentford perdió tres de sus cinco compromisos más recientes. Las Abejas empataron el fin de semana con Leeds United (1-1), mientras que en la ronda anterior de la competición eliminaron al Grimsby (0-5).

Ante las diferencias entre los equipos, Manchester City es el claro favorito en las apuestas. Se espera un triunfo contundente de los dirigidos por Pep Guardiola.

Victoria sin recibir goles

Por la superioridad de los Citizens, y sus resultados más recientes, es probable un triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de los últimos tres compromisos disputados por el cuadro dirigido por Pep Guardiola.

Además, esto se dio en el anterior duelo entre ambos y Brentford no marcó en tres de sus pasadas cuatro derrotas.

Apuesta 1: Manchester City FC vs Brentford FC: Manchester City no recibe gol - 2.14 vía Te Apuesto

Goles del City

Por el poderío ofensivo del Manchester City, es probable que los dirigidos por Pep Guardiola anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco encuentros entre Premier League y Champions.

De igual manera, esto se dio en siete de las ocho victorias más recientes de los Citizens.

Apuesta 2: Manchester City FC vs Brentford FC: Manchester City anota más de 2.5 goles - 2.25 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

Ante el buen momento de los dirigidos por Pep Guardiola, y sus actuaciones más recientes, no extrañaría que anoten en ambas mitades. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus últimas cinco victorias.

Además, a inicios de mes, Brentford recibió goles en ambos tiempos en su derrota frente al Arsenal en el Emirates

Apuesta 3: Manchester City FC vs Brentford FC: Manchester City anota en ambas partes - 1.99 vía Te Apuesto

Cuotas Manchester City FC vs Brentford FC

Resultado Cuotas Manchester City 1.39 Empate 4.76 Brentford 7.51

Manchester City FC vs Brentford FC: historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 22 oportunidades. El balance es de 13 victorias del Manchester City, 2 empates y 7 triunfos del Brentford. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: