Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester City vs Brighton, correspondiente a la jornada 21 de la Premier League que se jugará este miércoles 7 de enero en el Etihad Stadium.

Manchester City anota más de 2.5 goles - 2.05 vía Te Apuesto

Manchester City gana a cero - 2.66 vía Te Apuesto

Manchester City marca en ambas partes - 1.86 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Manchester City vs Brighton

Manchester City recibe la visita del Brighton en un duelo correspondiente a la jornada 21 de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola llegan con dos empates consecutivos, mientras que Las Gaviotas ganaron en su presentación del pasado fin de semana.

Los dirigidos por Pep Guardiola se ubican en la segunda posición con 42 puntos, seis por debajo del líder Arsenal. Los Citizens vienen de igualar con Sunderland (0-0) y Chelsea (1-1). Cabe mencionar que en la Premier League solo tienen una derrota en casa.

Por su parte, Brighton derrotó el pasado fin de semana al Burnley (2-0), con lo que las gaviotas cortaron una racha de seis duelos sin ganar en el campeonato. Los visitantes se ubican en la decima posición con 28 unidades, a solo tres de la zona de Champions League.

Es importante señalar que Manchester City ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos, pero Brighton se quedó con los tres puntos en los anteriores dos duelos frente a su afición. En esta oportunidad, se espera una contundente victoria del equipo dirigido por Guardiola.

Goles de Manchester City

Por el poderío ofensivo del Manchester City, así como su necesidad de volver al triunfo, no extrañaría que los dirigidos por Guardiola anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de sus últimos cinco triunfos en el Etihad Stadium.

Asimismo, esto se dio en la anterior victoria del Manchester City frente a este rival.

Apuesta 1: Manchester City vs Brighton: Manchester City anota más de 2.5 goles - 2.05 vía Te Apuesto

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes, es probable que Manchester City consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus pasadas cuatro victorias. Además, los de Guardiola no recibieron goles en dos de sus anteriores tres presentaciones.

Igualmente, Brighton no marcó en una de sus anteriores dos derrotas en la Premier League (2-0 vs Liverpool).

Apuesta 2: Manchester City vs Brighton: Manchester City gana a cero - 2.66 vía Te Apuesto

Goles en ambas mitades

En cuatro de las últimas seis presentaciones Manchester City anotó en ambos tiempos, por lo que esa historia podría repetirse. Además, en sus anteriores tres derrotas Brighton recibió goles en las dos mitades.

Apuesta 3: Manchester City vs Brighton: Manchester City marca en ambas partes - 1.86 vía Te Apuesto

Resultado Cuotas Manchester City 1.41 Empate 4.84 Brighton 7.00





Manchester City vs Brighton: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 35 oportunidades. El balance es de 21 victorias del Manchester City, 7 empates y 7 triunfos del Brighton. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: