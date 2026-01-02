Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester City vs Chelsea, correspondiente a la jornada 20 de la Premier League que se jugará este domingo 4 de enero en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Chelsea

Más de 2.5 goles - 1.50 vía Betano

Ambos equipos anotan - 1.55 vía Betano

Manchester City anota el primer gol - 1.52 vía Betano

Análisis de apuestas Manchester City vs Chelsea

Manchester City recibirá la visita del Chelsea en un interesante partido de la jornada 20 de la Premier League. Los dirigidos por Pep Guardiola no quieren perder más terreno en la lucha por el título, mientras que el cuadro visitante intentará retomar su mejor versión para escalar a la zona de Champions League.

Los Citizens se ubican en la segunda posición con 41 puntos, a cuatro del líder Arsenal. Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de empatar sin goles con Sunderland y en el último compromiso fuera de casa vencieron al West Ham (3-0).

Por su parte, Chelsea tendrá la dirección técnica de Calum McFarlane tras la salida de Enzo Maresca. Los Blues se ubican en la quinta casilla con 30 puntos, los mismos que Manchester United (6°) y a solo tres del Liverpool (4°).

Los londinenses empataron dos de sus tres encuentros más recientes. Chelsea viene de empatar en casa con Bournemouth (2-2). Por su parte, en el último partido en este escenario, los Citizens golearon al Chelsea (3-1).

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo de ambos equipos, y los antecedentes más recientes, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en siete de los anteriores diez compromisos del Manchester City.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en las pasadas cuatro presentaciones del Chelsea.

Apuesta 1: Manchester City vs Chelsea: Más de 2.5 goles - 1.50 vía Betano

Ambos equipos anotan

Ante los resultados más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en la última victoria de los Citizens, así como en tres de los anteriores cuatro enfrentamientos entre estos clubes.

También marcaron ambos equipos en los anteriores cuatro partidos del Chelsea entre Premier League y EFL.

Apuesta 2: Manchester City vs Chelsea: Ambos equipos anotan - 1.55 vía Betano

City abre el marcador

Por el fútbol que muestra Manchester City en el Etihad Stadium, es probable que los Citizens abran el marcador. Ese pronóstico se cumplió en los cuatro duelos más recientes en su casa. También se dio en dos de los anteriores tres partidos entre ambos en este escenario.

Apuesta 3: Manchester City vs Chelsea: Manchester City anota el primer gol - 1.52 vía Betano

Cuotas Manchester City vs Chelsea

Resultado Cuotas Manchester City 1.65 Empate 4.50 Chelsea 4.60





Manchester City vs Chelsea: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 179 oportunidades. El balance es de 68 victorias del Manchester City, 42 empates y 69 triunfos del Chelsea. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: