Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento de Manchester City vs Fulham, un duelo correspondiente a la jornada 26 de la Premier League que se jugará este miércoles 11 de febrero en el Etihad Stadium.

Más de 2.5 goles - 1.55 vía Betano

Más de 8.5 tiros al arco – 1.65 vía Betano

Más de 8.5 córners - 1.40 vía Betano

Análisis de apuestas Manchester City vs Fulham

Manchester City recibirá la visita del Fulham en un compromiso correspondiente a la jornada 26 de la Premier League. Los Citizens no quieren perder terreno en la lucha por el título, mientras que el cuadro visitante busca consolidarse en la zona media de la clasificación.

Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de conseguir un gran triunfo en Anfield frente al Liverpool (1-2). Además, tienen cinco compromisos sin perder entre todas las competiciones. Se ubican en la segunda casilla de clasificación con 50 puntos, a seis del líder Arsenal.

Por su parte, Fulham tiene dos derrotas consecutivas. Los visitantes cayeron ante Everton (1-2) el fin de semana y se encuentran en la decima casilla de la clasificación con 34 puntos, los mismos que suma Bournemouth (11°).

Es importante señalar que Manchester City tiene 19 triunfos consecutivos frente a este rival. En esta ocasión se espera nuevamente un dominio absoluto de los dirigidos por Guardiola.

Más de 2.5 goles

Por el poderío ofensivo del Manchester City, así como sus anteriores presentaciones, no extrañaría que los de Guardiola anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus tres presentaciones más recientes.

Además, en ocho de los anteriores diez encuentros entre ambos se superó esa cantidad de goles. Esto también se dio en los últimos tres compromisos del Fulham. Se trata de una cuota ganadora que se puede utilizar en este duelo o en combinadas.

Apuesta 1: Manchester City vs Fulham: Más de 2.5 goles - 1.55 vía Betano

Remates al arco

Es probable que se realicen más de 8.5 tiros a portería ante el estilo de juego que tienen los dirigidos por Guardiola, su necesidad de ganar y las últimas presentaciones. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos cinco duelos del Manchester City.

De igual forma, esto se dio en el duelo entre ambos de la primera fecha, así como en la anterior visita del Fulham en la Premier League (3-2 vs Manchester United).

Apuesta 2: Manchester City vs Fulham: Más de 8.5 tiros al arco - 1.65 vía Betano

Más de 8.5 córners

En los últimos dos partidos del Manchester City se cobraron más de 8.5 córners, por lo que esa historia se podría repetir. Ese pronóstico cuenta con una cuota baja, pero también se podría utilizar en una combinada interesante.

Cabe mencionar que, igualmente, esa cifra de tiros de esquina se superó en las anteriores tres presentaciones del Fulham.

Resultado Cuotas Manchester City 1.38 Empate 5.10 Fulham 7.80





Manchester City vs Fulham: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 75 oportunidades. El balance es de 43 victorias de Manchester City, 16 empates y 16 triunfos del Fulham. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: