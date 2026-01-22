Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el enfrentamiento del Manchester City vs Wolves, un duelo de la jornada 23 de la Premier League que se jugará este sábado 24 de enero en el Etihad Stadium.

Pronósticos: Manchester City vs Wolves





Ambos equipos marcan- 1.84 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners - 1.68 vía Te Apuesto

Manchester City marca en ambas partes – 1.69 vía Te Apuesto

Con el código promocional Te Apuesto, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Manchester City vs Wolves

Manchester City recibe la visita del Wolves en un compromiso correspondiente a la fecha 23 de la Premier League. Los Citizens necesitan recuperar su mejor versión ante un rival que apenas ha ganado un partido en la competición.

Los dirigidos por Pep Guardiola viven un momento complicado. Vienen de caer frente al Bodo/Glimt (3-1) en la Champions League mientras que en la pasada jornada cayeron con Manchester United (2-0) en el derbi. Se ubican en la segunda posición con 43 puntos.

Por su parte, Wolves atraviesa una temporada para el olvido, pero tiene cinco partidos al hilo sin perder. Los visitantes igualaron sin goles con Newcastle en la pasada jornada. Se encuentran en el fondo de la tabla con solo 8 unidades.

Cabe mencionar que, ante las diferencias entre ambos equipos, se espera una goleada de los dirigidos por Pep Guardiola.

Goles de ambos equipos

Por los problemas que mostró Manchester City en los duelos más recientes, y los antecedentes de ambos equipos, es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los últimos seis encuentros de los Citizens.

Asimismo, ambos equipos marcaron en dos de las anteriores tres presentaciones del Wolves.

Apuesta 1: Manchester City vs Wolves: Ambos equipos marcan- 1.84 vía Te Apuesto

Más de 9.5 córners

Ante el estilo de juego que tiene Manchester City, así como el fútbol que muestra en el Etihad Stadium, no extrañaría que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cuatro compromisos de los dirigidos por Pep Guardiola.

De igual manera, en cuatro de los anteriores cinco encuentros del Wolves se realizaron más de 9.5 córners.

Apuesta 2: Manchester City vs Wolves: Más de 9.5 córners - 1.68 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

Por las diferencias entre las plantillas, y el poderío ofensivo del Manchester City, es probable que los Citizens anoten en ambas partes. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos siete compromisos de los dirigidos por Guardiola en casa.

Apuesta 3: Manchester City vs Wolves: Manchester City marca en ambas partes - 1.69 vía Te Apuesto

Cuotas Manchester City vs Wolves





Resultado Cuotas Manchester City 1.24 Empate 6.06 Wolverhampton 11.09





Manchester City vs Wolves: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 133 oportunidades. El balance es de 57 victorias del Manchester City, 26 empates y 49 triunfos del Wolves. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: