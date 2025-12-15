Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Manchester United vs Bournemouth, correspondiente a la jornada 16 de la Premier League que se jugará este lunes 15 de diciembre en el Old Trafford.

Pronósticos: Manchester United vs Bournemouth





Gana Manchester United y ambos equipos anotan - 2.85 vía Betano

Manchester United anota más de 2.5 goles - 2.67 vía Betano

Manchester United – Más de 5.5 córners - 1.95 vía Betano

Análisis de apuestas Manchester United vs Bournemouth

Manchester United se verá las caras con Bournemouth en un partido correspondiente al cierre de la jornada 16 de la Premier League. Los dirigidos por Rubén Amorim tienen la oportunidad de subir a los puestos de Champions League, mientras que el equipo visitante quiere alejarse de la zona de descenso.

Los Diablos Rojos se ubican en la octava posición con 25 puntos, a tres del Chelsea, que ocupa la cuarta casilla. Por su parte, Bournemouth se encuentra en el puesto 15 con 20 unidades, los mismos que suman Brentford y Fulham.

Manchester United tiene una sola derrota en sus últimas nueve presentaciones. Los dirigidos por Amorim vienen de vencer al Wolves (1-4) y en el anterior compromiso frente a su afición igualaron con West Ham (1-1).

Por su lado, Bournemouth llega con un récord de cuatro derrotas y dos empates en sus seis encuentros más recientes. Los visitantes igualaron en casa con Chelsea en la pasada jornada, mientras que en su último duelo como local, los dirigidos por Andoni Iraola cayeron con Sunderland (3-2).

Ante la actualidad de ambos equipos, no hay duda que Manchester United es el equipo favorito. Además, se espera un partido con muchas ocasiones de cara al arco.

Triunfo sin valla invicta

Por las últimas actuaciones del Manchester United, no extrañaría que los Diablos Rojos consigan la victoria y reciban al menos un gol. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus anteriores tres presentaciones, así como en las cuatro victorias más recientes.

Asimismo, Bournemouth marcó en dos de las anteriores tres derrotas fuera de casa.

Apuesta 1: Manchester United vs Bournemouth: Gana Manchester United y ambos equipos anotan - 2.85 vía Betano

Goles del United

Ante el poderío ofensivo del Manchester United, y los problemas en defensa del Bournemouth, no extrañaría que los locales anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus tres triunfos más recientes en la Premier League.

De igual manera, Bournemouth recibió más de 2.5 goles en tres de sus últimas cuatro derrotas en el torneo.

Apuesta 2: Manchester United vs Bournemouth: Manchester United anota más de 2.5 goles - 2.67 vía Betano

Más de 5.5 córners locales

Es probable que Manchester United cobre más de 5.5 córners por su estilo de juego, así como sus actuaciones más recientes. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco encuentros más recientes de los dirigidos por Amorim.

Apuesta 3: Manchester United vs Bournemouth: Manchester United – Más de 5.5 córners - 1.95 vía Betano

Cuotas Manchester United vs Bournemouth





Resultado Cuotas Manchester United 1.83 Empate 4.30 Bournemouth 4.10

Manchester United vs Bournemouth: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 25 oportunidades. El balance es de 15 victorias del Manchester United, 5 empates y 5 triunfos de Bournemouth. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: