Los pronósticos para el México vs Portugal se centran en el choque que tendrá lugar el 28 de marzo en el renovado Estadio Azteca. Este partido amistoso es clave para que ambas naciones ajusten sus estrategias y evalúen jugadores de cara al próximo torneo mundial.

Pronósticos del México vs Portugal

Portugal Gana - 2.15 vía Betano

Ambos equipos anotan: Sí - 1.78 vía Betano

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Puntos clave para el partido México vs Portugal

Portugal ha registrado solo cinco derrotas en 36 partidos bajo la dirección de Roberto Martínez, con un promedio de 2.61 goles anotados por encuentro.

Desde el inicio de 2024, México ha perdido los tres partidos en los que sus cuotas superaron el 3.00, sin marcar goles y concediendo 10.

La selección mexicana sufre ausencias importantes en el mediocampo, incluyendo a Edson Álvarez, pieza fundamental en su esquema.

El equipo portugués mantiene un alto volumen ofensivo, promediando 19.2 remates por partido en sus últimos 10 compromisos.

Análisis y estado de forma: México vs Portugal

México llega a este encuentro con un panorama complejo debido a una crisis de lesiones que afecta la columna vertebral del equipo. Jugadores clave como Edson Álvarez, Gilberto Mora y Marcel Ruiz están fuera, lo que ha obligado al técnico Javier Aguirre a recurrir a jugadores veteranos para suplir la falta de profundidad. Aunque son una potencia en CONCACAF, su rendimiento contra equipos de élite ha sido inconsistente, como lo demostró una dura derrota por 4-0 ante Colombia a finales de 2025.

Por su parte, Portugal atraviesa un momento de forma sólido bajo la tutela de Roberto Martínez. A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo para esta fecha, el equipo cuenta con un arsenal ofensivo de primer nivel, con figuras como Bruno Fernandes y Joao Felix. Su sistema de juego se basa en la posesión y la presión alta, lo que les permite generar un gran volumen de oportunidades de gol. Su dominio en la fase de clasificación al Mundial y su reciente título en la Nations League validan su estatus de favorito.

Nuestra apuesta segura: Portugal Gana

La profundidad y consistencia del plantel portugués justifican su favoritismo en el mercado 1x2. El historial de Portugal con Roberto Martínez, con solo cinco derrotas en 36 partidos, demuestra una estructura de equipo muy sólida. Además, el rendimiento de México como no favorito es un factor determinante; ha perdido los tres partidos en esa condición desde 2024, sin lograr anotar. La diferencia en la capacidad ofensiva de ambos equipos respalda esta selección como la opción más fiable.

Apuesta 1: México vs Portugal: Portugal Gana - 2.15 vía Betano

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan: Sí

Esta selección ofrece valor considerando las tendencias de ambos conjuntos. México ha marcado en cada uno de sus últimos cuatro partidos, demostrando capacidad para generar peligro. Por otro lado, la defensa de Portugal no es invulnerable, habiendo concedido goles en ocho de sus diez encuentros más recientes y en cinco de sus últimos seis como visitante. Históricamente, tres de los cuatro enfrentamientos directos previos han visto goles de ambos lados, lo que sugiere que este patrón podría repetirse.

Apuesta 2: México vs Portugal: Ambos equipos anotan: Sí - 1.78 vía Betano

Comparativa de cuotas México vs Portugal

Resultado Cuotas México 3.30 Empate 3.50 Portugal 2.05

Alineaciones probables México vs Portugal



