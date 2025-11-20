Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Newcastle vs Manchester City, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, que se jugará este sábado 22 de noviembre en el St James’ Park.

Pronósticos: Newcastle vs Manchester City

Más de 2.5 goles - 1.70 vía Betano

- 1.70 vía Betano Gol de Erling Haaland - 1.83 vía Betano

- 1.83 vía Betano Más de 10.5 córners - 2.05 vía Betano

Análisis de apuestas Newcastle vs Manchester City

Newcastle se enfrentará al Manchester City en un atractivo compromiso de la jornada 11 de la Premier League. Los Citizens quieren extender su buen momento frente a un equipo local que vive una temporada para el olvido y tiene dos derrotas consecutivas.

Los dirigidos por Pep Guardiola se encuentran en la segunda posición de la tabla con 22 puntos, a cuatro del líder Arsenal. Los Sky Blues vienen de vencer al Bournemouth (3-1) y al Liverpool (3-0) en las dos presentaciones previas a la fecha FIFA.

Por su lado, Newcastle llega con dos derrotas al hilo en el campeonato ante West Ham (3-1) y Brentford (3-1). Las Urracas se ubican en la decimocuarta casilla con 12 puntos, solo dos por encima de la zona de descenso.

Un punto a tomar en cuenta es que Manchester City goleó al Newcastle (4-0) en su enfrentamiento más reciente, pero el partido en este escenario de la temporada pasada terminó igualado. En esta ocasión, se espera un duelo intenso y lleno de goles. Además, los de Guardiola aparecen como claros favoritos.

Más de 2.5 goles

Es probable que se anoten más de 2.5 goles por el poderío ofensivo de ambos equipos, las características de los partidos en la Premier y los antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en las anteriores cuatro presentaciones del Newcastle en el campeonato.

También se superó esa cantidad de goles en los últimos cuatro compromisos del Manchester City, así como en dos de los anteriores cuatro choques entre ambos.

Apuesta 1: Newcastle vs Manchester City: Más de 2.5 goles - 1.70 vía Betano

Haaland vive un gran momento

Erling Haaland es el máximo artillero de la Premier League, por lo que podría anotar en cualquier momento. Cabe mencionar que el noruego anotó en nueve de los once compromisos de los Citizens en el campeonato.

El delantero tiene 14 goles en la Premier League y 22 en la temporada. Además, también consiguió un doblete en el último duelo de su selección ante Italia.

Apuesta 2: Newcastle vs Manchester City: Gol de Erling Haaland - 1.83 vía Betano

Más de 10.5 córners

Ante el estilo de juego que tiene cada equipo, y los anteriores partidos del Manchester City, no extrañaría que se cobren más de 10.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en las últimas cuatro presentaciones de los dirigidos por Pep Guardiola.

Asimismo, se superó esa cantidad de córners en los dos duelos entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Newcastle vs Manchester City: Más de 10.5 córners - 2.05 vía Stake

Cuotas Newcastle vs Manchester City





Resultado Cuotas Newcastle 3.50 Empate 3.80 Manchester City 1.98

Newcastle vs Manchester City: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 194 oportunidades. El balance es de 73 victorias de Newcastle United, 42 empates y 79 triunfos del Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: