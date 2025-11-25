Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Olympiacos vs Real Madrid, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions que se jugará este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis.

Ambos equipos anotan - 1.67 vía Betano

- 1.67 vía Betano Real Madrid anota más de 2.5 goles - 2.32 vía Betano

- 2.32 vía Betano Gol de Kylian Mbappé - 1.47 vía Betano

Análisis de apuestas Olympiacos vs Real Madrid

Olympiacos recibe la visita del Real Madrid en un duelo de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. Los blancos no llegan en buen momento, pero quieren mantenerse en la zona alta de la clasificación. Por su parte, el cuadro griego buscará su primer triunfo en la competición europea.

Los dirigidos por José Luis Mendilibar se encuentran en la casilla 31 con dos puntos y vienen de golear a Atromitos (3-0) en la Superliga. Además, en la fecha pasada empataron con PSV (1-1).

Por su parte, Real Madrid llega con tres partidos al hilo sin ganar, por lo que incluso hay rumores en la prensa de problemas internos del plantel con el técnico. Los dirigidos por Xabi Alonso igualaron el pasado fin de semana con Elche (2-2), mientras que en la jornada anterior cayeron ante Liverpool (1-0).

Ante las características de cada plantel, no hay duda que Real Madrid es el equipo favorito. Además, se espera un partido con más de 2.5 goles.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió entres de los últimos cuatro encuentros de Olympiacos, así como en las anteriores dos presentaciones de los griegos en Champions.

Además, en el último partido del Real Madrid también anotaron ambos equipos, al igual que en el debut de los merengues en la competición.

Apuesta 1: Olympiacos vs Real Madrid: Ambos equipos anotan - 1.67 vía Betano

Goles blancos

Por el poderío ofensivo del Real Madrid no extrañaría que anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en la última victoria de los dirigidos por Xabi Alonso ante Valencia (4-0) y en la visita al kairat Almaty (0-5).

Asimismo, Olympiacos recibió más de 2.5 goles en la derrota frente al FC Barcelona (6-1).

Apuesta 2: Olympiacos vs Real Madrid: Real Madrid anota más de 2.5 goles - 2.32 vía Betano

Olfato goleador

Kylian Mbappé es la principal referencia ofensiva de los merengues y vive una buena temporada, por lo que podría anotar en cualquier momento. El francés anotó en dos de las cuatro presentaciones del Real Madrid en el torneo.

Además, se debe señalar que el delantero suma cinco goles en la Champions y un total de 18 en la temporada.

Apuesta 3: Olympiacos vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé - 1.47 vía Betano

Resultado Cuotas Olympiacos 6.30 Empate 5.10 Real Madrid 1.50

Olympiacos vs Real Madrid: Historial de enfrentamientos

Estos equipos solo se enfrentaron en ocho ocasiones con balance de una victoria de Olympiacos, tres empates y cuatro triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: