Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el partido de Palmeiras vs Universitario, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que se disputará este jueves 21 de agosto en el Allianz Parque.

Palmeiras gana a cero – 1.98 vía Te Apuesto

– 1.98 vía Te Apuesto Palmeiras marca en ambas partes – 1.96 vía Te Apuesto

– 1.96 vía Te Apuesto Equipo con más tarjetas – Universitario – 1.41 vía Te Apuesto

Análisis de apuestas Palmeiras vs Universitario

Palmeiras recibe la visita de Universitario en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Se trata de una serie que está definida por la gran goleada que consiguieron los brasileños en la ida disputada en el Monumental (0-4).

Cabe mencionar que los brasileños son uno de los equipos favoritos a quedarse con el título. Además, tienen tres victorias consecutivas entre el Brasileirao y la Copa Libertadores. Los dirigidos por Abel Ferreira vienen de vencer por la mínima diferencia al Botafogo (0-1).

Por su parte, la U suma dos encuentros sin ganar. Los dirigidos por Jorge Fossati igualaron el fin de semana en su visita a Sport Huancayo (1-1) por la sexta jornada del Torneo Apertura peruano. También se debe señalar que este equipo terminó la fase de grupos con balance como visitante de una victoria, un empate y una derrota.

No hay duda que Palmeiras llega como el claro favorito en este partido por la superioridad de su plantel, el fútbol que han mostrado en la Copa Libertadores y su buen momento.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Palmeiras consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus últimos cuatro triunfos donde se incluye el compromiso de ida en Lima.

Asimismo, el Verdão dejó la valla invicta en los tres compromisos disputados en casa por la fase de grupos.

Apuesta 1: Palmeiras vs Universitario: Palmeiras gana a cero – 1.98 vía Te Apuesto

Goles en ambas partes

Ante el poderío ofensivo del Palmeiras, es probable que este equipo anote al menos un gol en ambas partes. Ese pronóstico se cumplió tanto en la ida como en el compromiso disputado como local en la fase de grupos frente a Sporting Cristal (6-0).

Asimismo, esto se dio en la última visita de Universitario a Palmeiras en la Copa Libertadores del 2021 (6-0).

Apuesta 2:Palmeiras vs Universitario: Palmeiras marca en ambas partes – 1.96 vía Te Apuesto

La U con más tarjetas

Es muy probable que Universitario termine con más tarjetas por la necesidad de frenar un poco el juego para evitar otra goleada. Ese pronóstico se cumplió en la ida de esta serie y en el compromiso del fin de semana ante Sport Huancayo.

De igual forma, la U culminó con más tarjetas en una de sus visitas en la fase de grupos.

Apuesta 3: Palmeiras vs Universitario: Equipo con más tarjetas – Universitario – 1.41 vía Te Apuesto

Cuotas: Palmeiras vs Universitario

Resultado Cuotas Palmeiras 1.31 Empate 5.15 Universitario 10.58

Palmeiras vs Universitario: Enfrentamientos directos

Este será el octavo duelo entre ambos. El balance es de 1 triunfo para Universitario y 6 victorias de Palmeiras. Los resultados de los últimos cinco partidos fueron los siguientes: