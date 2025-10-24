Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de AD Tarma vs Universitario, correspondiente a un duelo de la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 que se jugará este domingo 26 de octubre en el Estadio Unión Tarma.

Pronósticos: AD Tarma vs Universitario

Más de 2.5 goles – 2.15 vía Stake

– 2.15 vía Stake Ambos equipos marcan - 1.90 vía Stake

- 1.90 vía Stake Universitario anotará más de 1.5 goles – 2.45 vía Stake

Análisis de apuestas AD Tarma vs Universitario

AD Tarma recibe la visita de Universitario en un partido que puede definir el Torneo Clausura. Los cremas con un triunfo conseguirán matemáticamente el campeonato, pero locales intentarán evitar que la U celebre este fin de semana.

Los tarmeños tienen seis partidos sin perder y tres triunfos consecutivos en casa e igualaron en la fecha anterior con Ayacucho (2-2), mientras que en la última presentación frente a su afición superaron a Sporting Cristal (3-2). Se encuentran en la sexta casilla con 21 puntos.

Por su parte, Universitario vive otro semestre de ensueño. Los dirigidos por Jorge Fossati tienen siete victorias al hilo. En su anterior presentación vencieron a Sporting Cristal (0-1) y se ubican en la cima de la clasificación con 36 unidades, diez más que Cusco FC.

Es importante tomar en consideración que Universitario tiene dos triunfos consecutivos ante este rival. Los cremas en el pasado Torneo Apertura golearon en casa a AD Tarma (5-0). Se espera otro duelo dominado por el equipo de Fossati que llega con todo en sus manos para conseguir el campeonato.

Más de 2.5 goles

Por los anteriores resultados de ambos equipos, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos disputados por los locales. Además, esto se dio en cinco de las siete presentaciones más recientes de los cremas.

También se superó esa cantidad de goles en los anteriores dos duelos entre ambos.

Apuesta 1: AD Tarma vs Universitario: Más de 2.5 goles – 2.15 vía Stake

Goles de ambos equipos

Por las características del partido, y los antecedentes más recientes de AD Tarma, no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones del cuadro local.

Asimismo, ambos equipos anotaron en dos de los anteriores cuatro duelos de Universitario, así como en uno de los últimos dos partidos entre estos clubes.

Apuesta 2: AD Tarma vs Universitario: Ambos equipos marcan - 1.90 vía Stake

Goles de la U

Ante la posibilidad de asegurar el campeonato, se espera que Universitario salga con todo al ataque. Por ese motivo es probable que los cremas anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los siete encuentros más recientes de los dirigidos por Jorge Fossati.

Apuesta 3: AD Tarma vs Universitario: Universitario anotará más de 1.5 goles – 2.45 vía Stake.

Cuotas: AD Tarma vs Universitario

Resultado Cuotas AD Tarma 3.00 Empate 3.40 Universitario 2.30

AD Tarma vs Universitario: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 7 oportunidades. El balance es de 2 victorias de AD Tarma, 1 empate y 4 triunfos de Universitario. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: