Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Arsenal vs Crystal Palace, correspondiente a un duelo de la novena jornada de la Premier League que se jugará este domingo 26 de octubre en el Emirates Stadium.

Más de 2.5 goles – 1.75 vía Stake

Arsenal ganará a cero - 2.30 vía Stake

Gol de Viktor Gyokeres – 2.00 vía Stake

Análisis de apuestas Arsenal vs Crystal Palace

Arsenal se enfrenta al Crystal Palace en un duelo de la novena fecha de la Premier League. Los Gunners llegan con seis victorias consecutivas entre todas las competencias, mientras que el cuadro visitante vive una buena temporada, pero tiene dos encuentros sin ganar.

Los dirigidos por Mikel Arteta se encuentran en la cima de la clasificación con 19 puntos y vienen de superar al Fulham (0-1) en la fecha pasada, mientras que entre semana golearon al Atlético de Madrid (4-0) en la Champions League.

Por su parte, Crystal Palace igualó con Bournemouth (3-3) y en su última presentación fuera de casa Las Águilas cayeron con Everton (2-1). Cabe mencionar que hace tres jornadas este equipo venció al Liverpool (2-1). Se encuentran en la octava casilla con 13 unidades.

Ante el buen momento del Arsenal se espera que los Gunners consigan la victoria en casa. Además, se espera un duelo con varios goles.

Más de 2.5 goles

Por los resultados del Crystal Palace, es probable que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos seis compromisos disputados por Las Águilas. Esto también se dio en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos.

Asimismo, se superó esa cantidad de goles en dos de los anteriores cinco partidos del Arsenal.

Apuesta 1: Arsenal vs Crystal Palace: Más de 2.5 goles - 1.75 vía Stake

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes del Arsenal, es probable que consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos cuatro compromisos, así como en cuatro de las cinco presentaciones en el Emirates por el torneo.

Además, esto también se dio en dos de los cuatro duelos de Premier más recientes entre ambos.

Apuesta 2: Arsenal vs Crystal Palace: Arsenal ganará a cero - 2.30 vía Stake

Gol de Gyokeres

El ariete, Viktor Gyokeres, viene de marcar dos goles en Champions League, por lo que llega en buen momento a este compromiso. Por ese motivo podría anotar en cualquier momento. El ex Sporting de Lisboa ya tiene tres goles en la Premier League, donde destaca su doblete al Leeds United en casa.

Apuesta 3: Arsenal vs Crystal Palace: Gol de Viktor Gyokeres – 2.00 vía Stake.

Resultado Cuotas Arsenal 1.44 Empate 4.50 Crystal Palace 7.15

Arsenal vs Crystal Palace: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 58 oportunidades. El balance es de 35 victorias del Arsenal, 17 empates y 6 triunfos del Crystal Palace. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: