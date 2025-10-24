Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Aston Villa vs Manchester City, correspondiente a un duelo de novena jornada de la Premier League que se jugará este domingo 26 de octubre en el Villa Park.

Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Más de 2.5 goles - 1.75 vía Stake

- 1.75 vía Stake Gol de Erling Haaland – 1.87 vía Stake.

Análisis de apuestas Aston Villa vs Manchester City

Aston Villa recibe la visita del Manchester City en uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en la Premier League. Ambos equipos viven un gran momento. Los locales intentarán acercarse a los primeros puestos y los Citizens no quieren perder terreno en la lucha por el liderato.

Los locales vienen de perder con Eagles (2-1) en la Europa League. Mientras que en la Premier League los dirigidos por Unai Emery tienen tres triunfos consecutivos. En su última presentación derrotaron al Tottenham (1-2). Se encuentran en la decimoprimera posición con 12 puntos, a solo dos del quinto puesto ocupado por Chelsea.

Al frente, Los Villanos tendrán a un cuadro dirigido por Pep Guardiola que suma nueve compromisos al hilo sin perder entre todas las competiciones. Los Citizens superaron el pasado fin de semana al Everton (2-0) y entre semana vencieron por ese mismo marcador al Villarreal (0-2) en la Champions League. Manchester City se ubica en la segunda casilla con 16 unidades.

Cabe mencionar que Aston Villa derrotó al City en los dos duelos más recientes en este escenario, pero los de Guardiola llegan como favoritos. Además, se espera un duelo con muchas ocasiones de gol por el estilo ofensivo de los clubes.

Goles de ambos equipos

Por las características de ambos equipos, y sus antecedentes más recientes, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de los dirigidos por Unai Emery.

Además, ambos equipos anotaron en dos de las tres visitas más recientes de los Citizens, así como en seis de los últimos siete encuentros entre estos clubes.

Apuesta 1: Aston Villa vs Manchester City: Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo que tienen ambos clubes, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco encuentros de Los Villanos entre todas las competencias.

De igual manera, esto se dio en dos de las últimas cinco presentaciones del Manchester City. También se superó esa cantidad de goles en cuatro de los pasados cinco partidos entre ambos.

Apuesta 2: Aston Villa vs Manchester City: Más de 2.5 goles - 1.75 vía Stake

Olfato goleador

Por la espectacular temporada de Erling Haaland, es probable que anote un gol en cualquier momento. Cabe mencionar que el noruego tiene 11 goles en ocho partidos, donde se incluye un doblete en la pasada jornada frente al Everton.

Además, en total Haaland tiene 15 goles en la temporada tomando en cuenta la Champions League.

Apuesta 3: Aston Villa vs Manchester City: Gol de Erling Haaland – 1.87 vía Stake.

Resultado Cuotas Aston Villa 4.20 Empate 3.90 Manchester City 1.78

Aston Villa vs Manchester City: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 183 oportunidades. El balance es de 59 victorias de Aston Villa, 42 empates y 82 triunfos de Manchester City. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: