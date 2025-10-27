Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Atlético Mineiro vs Independiente del Valle, correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana que se disputará este martes 28 de octubre en el Arena MRV.

Pronósticos: Atlético Mineiro vs Independiente del Valle





Ambos equipos marcan – 2.10 vía Stake

– 2.10 vía Stake Más de 2.5 goles - 2.10 vía Stake

- 2.10 vía Stake Resultado primera parte - Empate – 2.10 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Atlético Mineiro vs Independiente del Valle

Atlético Mineiro e Independiente del Valle se enfrentan por el pase a la final de la Copa Sudamericana en el duelo de vuelta de la semifinal. La serie está abierta luego del empate en la ida disputada en Ecuador (1-1).

El cuadro local intentará mostrar todo su poderío frente a su afición. Los dirigidos por Jorge Sampaoli vienen de vencer al Ceará (1-0) en su última presentación y suma siete encuentros sin perder en casa. Mineiro, en los cuartos de final, dejó en el camino al Bolívar de Bolivia en una reñida serie (3-2).

Por su parte, Independiente del Valle quiere dar la sorpresa. Los ecuatorianos no vieron acción el fin de semana y tienen solo dos derrotas en sus diez encuentros más recientes. Los dirigidos por Javier Rabanal superaron en la ronda anterior al Once Caldas en penales.

Por jugar en casa, y la categoría de su plantilla, no hay duda que Atlético Mineiro aparece como favorito, aunque se espera un compromiso parejo.

Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes de ambos equipos, y las características del partido, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de las tres presentaciones más recientes del Mineiro en casa, así como en los últimos dos compromisos de los ecuatorianos.

También marcaron ambos equipos en los anteriores cuatro duelos entre ambos.

Apuesta 1: Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: Ambos equipos marcan - 2.10 vía Stake

Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de los dos equipos, y lo que se espera del duelo, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en una de las dos victorias más recientes de los dirigidos por Sampaoli en casa.

De igual forma, se superó esa cantidad de goles en cuatro de los últimos cinco encuentros del Independiente del Valle.

Apuesta 2: Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: Más de 2.5 goles - 2.10 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Se espera un partido muy parejo, por lo que el primer tiempo podría terminar empatado. Esto se dio en dos de las últimas cuatro presentaciones del Mineiro frente a su afición. Asimismo, ese pronóstico se cumplió en el partido más reciente como visitante del Independiente del Valle.

Apuesta 3: Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: Resultado primera parte - Empate – 2.10 vía Stake.

Cuotas: Atlético Mineiro vs Independiente del Valle





Resultado Cuotas Atlético Mineiro 1.68 Empate 3.45 Independiente del Valle 5.90

Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 5 oportunidades. El balance es de 2 victorias del Atlético Mineiro, 2 empates y 1 triunfo de Independiente del Valle. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: