Breve análisis para los pronósticos Bayern vs Bodø/Glimt. El gigante alemán recibe al campeón noruego en un duelo que promete goles en la Champions League.

El Bayern recibe al Bodø/Glimt por la primera jornada de la fase de liga de la Champions League. El partido se disputará el jueves 10 de septiembre en el Allianz Arena. A continuación, los pronósticos del Bayern vs Bodø/Glimt más detallados.

Pronósticos del Bayern vs Bodø/Glimt

Bayern gana – 1.12 vía Betano

Ambos equipos anotan: Sí – 1.62 vía Betano

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Puntos clave para el partido Bayern vs Bodø/Glimt

El Bayern está invicto en sus últimos 38 partidos en casa en la fase de grupos/liga de la Champions League, con un registro de 36 victorias y 2 empates.

El Bodø/Glimt llega en un gran momento de forma, liderando la liga noruega y habiendo ganado sus últimos ocho partidos en dicha competición.

En 12 de los últimos 14 partidos del Bayern en la Champions League, ambos equipos lograron anotar, lo que evidencia una tendencia a recibir goles.

El Bodø/Glimt ha marcado al menos dos goles en 11 de sus últimos 12 partidos europeos, demostrando su capacidad ofensiva.

Análisis y estado de forma: Bayern vs Bodø/Glimt

El Bayern llega a este debut europeo tras un inesperado empate 0-0 contra el Schalke en la Bundesliga, un resultado que cortó una racha de 67 jornadas consecutivas como líder del torneo alemán. Este tropiezo podría servir como una llamada de atención para el equipo de Vincent Kompany que buscará reafirmar su autoridad en el Allianz Arena, donde solo cedió un empate en la Champions League de la temporada pasada.

Por su parte, el Bodø/Glimt atraviesa un momento de forma excepcional. Lideran con comodidad la liga noruega, están en plena competencia y acumulan una racha de 18 partidos oficiales sin perder. El equipo noruego ya demostró su capacidad para competir al más alto nivel la temporada pasada, con victorias notables ante equipos como Manchester City y Atlético de Madrid, por lo que no se presentarán como una víctima fácil en Múnich.

Nuestra apuesta segura: Bayern gana

El historial del Bayern en casa en competiciones europeas es formidable, ya que ganarn su partido inaugural en sus últimas 23 campañas. Tras el empate en la liga, se espera una reacción contundente. El poderío ofensivo en su estadio, con un promedio de 3.7 goles en los últimos 10 partidos, justifica el claro favoritismo en el mercado 1X2, a pesar de la cuota reducida.

Apuesta de valor: ambos equipos anotan

El estilo ofensivo del Bodø/Glimt y su impresionante récord goleador en Europa sugieren que tienen la capacidad para marcar en el Allianz Arena. Además, la defensa del Bayern mostró vulnerabilidades, concediendo goles en tres de sus cuatro partidos oficiales esta temporada y manteniendo su portería a cero en solo dos de sus 14 partidos de la Champions League anterior. La cuota de 1.66 para que ambos anoten presenta un valor considerable.

Comparativa de cuotas Bayern vs Bodø/Glimt

Alineaciones probables: Bayern vs Bodø/Glimt