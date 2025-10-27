Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Betis vs Atlético de Madrid, correspondiente al cierre de la jornada 10 de LaLiga que se jugará este lunes 27 de octubre en La Cartuja

Pronósticos: Betis vs Atlético de Madrid





Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Más de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

- 1.85 vía Stake Más de 24.5 remates – 1.75 vía Stake

Análisis de apuestas Betis vs Atlético de Madrid

Betis se enfrenta al Atlético de Madrid en el duelo que cierra la jornada 10 de LaLiga. Ambos equipos quieren extender su buen momento en el campeonato para escalar a la cuarta posición e incluso acercarse al Barcelona, que ocupa la segunda casilla.

Los verdiblancos llegan con ocho presentaciones sin perder entre LaLiga y Europa League. En la pasada jornada, los dirigidos por Manuel Pellegrini igualaron en su visita al Villarreal (2-2), mientras que en la competición europea empataron sin goles con Genk. Se ubican en la sexta posición con 16 puntos, los mismos que suman los colchoneros que tienen mejor diferencial de goles.

Por su parte, Atlético de Madrid viene levantando su fútbol en las jornadas ligueras más recientes. Los dirigidos por Diego Simeone derrotaron al Osasuna (1-0) en su anterior presentación, aunque en Champions League cayeron por goleada frente al Arsenal (4-0).

Cabe mencionar que, en la temporada pasada, Betis se quedó con el triunfo ante Atlético de Madrid por la mínima diferencia (1-0) en casa. En esta oportunidad se espera otro encuentro parejo y con varias ocasiones de gol, pero los visitantes aparecen favoritos en las apuestas.

Goles de ambos equipos

Por las actuaciones más recientes de los dos clubes, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en seis de las últimas siete presentaciones en LaLiga de los dirigidos por Pellegrini.

Asimismo, ambos equipos anotaron en las cuatro visitas del Atlético de Madrid en el campeonato.

Apuesta 1: Betis vs Atlético de Madrid: Ambos equipos marcan - 1.72 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y sus resultados más recientes, no extrañaría que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en las últimas tres presentaciones de los verdiblancos en el campeonato.

Mientras que, en el caso del Atlético, se debe mencionar que en dos de sus anteriores tres duelos se cobraron nueve córners. También se superó esa cantidad de tiros de esquina en los dos enfrentamientos entre ambos de la campaña pasada.

Apuesta 2: Betis vs Atlético de Madrid: Más de 9.5 córners - 1.85 vía Stake

Total de remates

Ante el poderío ofensivo que tienen los dos conjuntos, es probable que se realicen más de 24.5 remates en el compromiso. Ese pronóstico se cumplió en dos de las anteriores cuatro presentaciones de los verdiblancos, así como en los últimos dos encuentros de los colchoneros.

También esto se dio en el duelo más reciente entre ambos equipos.

Apuesta 3: Betis vs Atlético de Madrid: Más de 24.5 remates – 1.75 vía Stake.

Cuotas: Betis vs Atlético de Madrid





Resultado Cuotas Betis 3.20 Empate 3.50 Atlético de Madrid 2.20

Betis vs Atlético de Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 126 oportunidades. El balance es de 31 victorias del Betis, 28 empates y 67 triunfos del Atlético de Madrid. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: