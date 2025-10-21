Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Eintracht Frankfurt vs Liverpool, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League que se jugará este miércoles 22 de octubre en el Deutsche Bank Park.

Pronósticos: Eintracht Frankfurt vs Liverpool





Más de 9.5 córners – 1.75 vía Stake

– 1.75 vía Stake Total tiros a puerta – Más de 9.5 – 1.80 vía Stake

– Más de 9.5 – 1.80 vía Stake Ambos equipos marcan - 1.42 vía Stake

Análisis de apuestas Eintracht Frankfurt vs Liverpool

Eintracht Frankfurt se enfrenta al Liverpool en un compromiso correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League. Se trata de un duelo entre dos equipos que llegan necesitados porque atraviesan un mal momento.

Los locales se encuentran en la decimosexta casilla con tres puntos y vienen de igualar con Friburgo (2-2) en la Bundesliga. Tiene récord de dos derrotas y un empate en sus tres encuentros más recientes. En la pasada jornada, Frankfurt cayó por goleada ante Atlético de Madrid (5-1), pero había ganado de forma contundente en el debut con Galatasaray (5-1).

Por su parte, Liverpool cayó el pasado fin de semana con Manchester United (1-2) y con galatasay (1-0) en la fecha anterior. Los dirigidos por Arne Slot tienen cuatro derrotas consecutivas y se ubican en la decimoséptima posición con tres unidades.

Ante los resultados más recientes, se espera un partido con varios goles. Además, a pesar de su mal momento, Liverpool es favorito por la calidad de su plantilla.

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tiene Liverpool, y los resultados más recientes, es probable que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en el duelo del fin de semana disputado por Liverpool, así como en sus dos presentaciones en la Champions League.

Apuesta 1: Eintrach Frankfurt vs Liverpool: Más de 9.5 córners - 1.75 vía Stake

Remates a puerta

Por la necesidad que tienen ambos equipos, no extrañaría que se realicen más de 9.5 tiros a puerta. Ese pronóstico se cumplió en el último partido de los Reds, así como en una de sus dos presentaciones en el torneo.

También se superó esa cantidad de remates a puerta en los dos compromisos del Frankfurt en la Champions.

Apuesta 2: Eintrach Frankfurt vs Liverpool: Total tiros a puerta – Más de 9.5 – 1.80 vía Stake

Goles de ambos equipos

Por los problemas defensivos de ambos equipos y sus actuaciones más recientes es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en siete de las anteriores nueve presentaciones del Frankfurt, donde resalta sus dos duelos en Champions.

Asimismo, en cuatro de los últimos cinco partidos del Liverpool anotaron ambos equipos.

Apuesta 3: Eintrach Frankfurt vs Liverpool: Ambos equipos marcan - 1.42 vía Stake

Cuotas: Eintracht Frankfurt vs Liverpool





Resultado Cuotas Eintracht Frankfurt 4.90 Empate 4.75 Liverpool 1.57

Eintracht Frankfurt vs Liverpool: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 2 oportunidades. El balance es de una victoria para Liverpool y un empate. Los resultados de lesos duelos entre estos clubes disputados en los años 70 fueron los siguientes: