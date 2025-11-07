Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el Inter vs Lazio, correspondiente a un duelo de la jornada 11 de la Serie A que se jugará el domingo 9 de noviembre en el Giuseppe Meazza.

Pronósticos: Inter vs Lazio

Gana Inter sin recibir goles – 2.18 vía Betano

– 2.18 vía Betano Inter anota más de 1.5 goles - 1.47 vía Betano

- 1.47 vía Betano Gol de Lautaro Martínez - 1.95 vía Betano

Análisis de apuestas: Inter vs Lazio

Inter se verá las caras con Lazio en un partido clave para la lucha por el liderato en la Serie A. Los locales llegan con dos victorias consecutivas en el campeonato, mientras que el cuadro de la capital tiene seis presentaciones sin perder, donde se incluyen tres empates.

Los Neroazzurros vienen de vencer al Kairat Almaty (2-1) en la Champions League, mientras que en la jornada pasada superaron al Verona (1-2). Asimismo, en su anterior duelo en casa por la Serie A golearon a Fiorentina (3-0). Se encuentran en la segunda posición con 21 puntos.

Por su parte, Lazio se ubica en la octava casilla con 15 unidades. Este equipo le ganó al Cagliari (2-0) el pasado fin de semana, mientras que en su último compromiso fuera de casa igualó sin goles con Pisa. Un punto a considerar es que los de la capital no marcaron en sus anteriores dos visitas.

Cabe mencionar que Inter derrotó a Lazio en dos de sus últimos tres enfrentamientos, aunque el duelo en este mismo escenario de la temporada pasada culminó empatado (2-2). En esta ocasión, los Neroazzurros aparecen como favoritos.

Triunfo con valla invicta

Por los antecedentes más recientes, no extrañaría que Inter consiga la victoria sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en dos de sus anteriores tres compromisos, donde destaca su último duelo en casa por el torneo con Fiorentina.

También se debe mencionar que Lazio no marcó en cuatro de sus cinco presentaciones como visitante ni en dos de sus últimos cuatro partidos.

Apuesta 1: Inter vs Lazio: Gana Inter sin recibir goles – 2.18 vía Betano

Goles del Inter

Ante la racha positiva que atraviesan los locales, es probable que anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos tres compromisos. Además, se dio en seis de las siete presentaciones de los dirigidos por Christián Chivu frente a su afición.

Por su parte, Lazio recibió dos goles en una de sus dos derrotas fuera de casa. También Inter marcó más de 1.5 goles en las últimas tres victorias frente a este rival de la capital.

Apuesta 2: Inter vs Lazio: Inter anota más de 1.5 goles - 1.47 vía Betano

Gol de Lautaro

Lautaro Martínez es la referencia ofensiva del Inter y viene mostrando su mejor versión en las últimas semanas, por lo que podría anotar en cualquier momento. El argentino ya tiene tres goles en la Serie A, mientras que tomando en consideración la Champions la cifra sube a siete.

El campeón del mundo viene de anotar entre semana ante Kairat y también fue el autor de un gol en la última victoria en casa de los Neroazzuros frente a la Fiorentina.

Apuesta 3: Inter vs Lazio: Gol de Lautaro Martínez - 1.95 vía Betano

Cuotas: Inter vs Lazio

Resultado Cuotas Inter 1.38 Empate 5.00 Lazio 7.80

Inter vs Lazio: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 184 ocasiones. El récord es de 77 victorias del Inter, 45 empates y 45 triunfos de Lazio. Los resultados de los últimos cuatro partidos fueron los siguientes: