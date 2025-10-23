Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Napoli vs Inter, correspondiente a un duelo de la octava jornada de la Serie A que se jugará este sábado 25 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona.

Pronósticos: Napoli vs Inter





Ambos equipos marcan – 1.87 vía Stake

– 1.87 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.90 vía Stake

– 1.90 vía Stake Más de 0.5 goles en la primera mitad - 1.42 vía Stake

Análisis de apuestas Napoli vs Inter

Napoli recibe la visita del Inter en un gran partido correspondiente a la octava jornada de la Serie A. Los locales llegan en mal momento con dos derrotas consecutivas, mientras que los Neroazzurros suman siete victorias al hilo entre todas las competencias.

Los dirigidos por Antonio Conte perdieron tres de sus anteriores cinco encuentros, por lo que necesitan retomar su mejor versión. Se encuentran en la tercera posición con 15 puntos. Asimismo, cayeron en la fecha pasada frente al Torino (1-0) y en Champions League sufrió una dura goleada ante PSV (6-2).

Al frente los napolitanos tendrán a un Inter que llega en medio de una racha positiva. Los dirigidos por Christian Chivu superaron a la Roma (0-1) el pasado fin de semana y golearon al Royale Union (0-4) en la Champions. Se ubican en la segunda casilla con 15 unidades.

Estos equipos empataron sus dos encuentros de la temporada pasada. En esta ocasión se espera otro encuentro parejo, aunque Inter llega como favorito al vivir un mejor momento futbolístico.

Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes de los locales, es probable que el duelo termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los últimos seis compromisos del Napoli. Además, esto se dio en los anteriores tres encuentros entre ambos.

Esto también se dio en la visita del Inter a la Juventus (4-3).

Apuesta 1: Napoli vs Inter: Ambos equipos marcan - 1.87 vía Stake

Más de 9.5 córners

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y las características de la cancha es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina. Ese pronóstico se cumplió en los tres encuentros más recientes del Napoli.

También se superó esa cantidad de córners en uno de los anteriores dos partidos del Inter.

Apuesta 2: Napoli vs Inter: Más de 9.5 córners - 1.90 vía Stake

Gol en el primer tiempo

En los últimos seis encuentros del Napoli, se marcó al menos un gol en el primer tiempo, por lo que podría repetirse esa historia. Además, ese pronóstico se cumplió en las cuatro presentaciones más recientes del Napoli.

Además, se marcó un gol en el primer tiempo de los dos encuentros entre ambos de la temporada pasada.

Apuesta 3: Napoli vs Inter: Más de 0.5 goles en la primera mitad - 1.42 vía Stake

Cuotas: Napoli vs Inter





Resultado Cuotas Napoli 2.95 Empate 3.10 Inter 2.50

Napoli vs Inter: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 172 oportunidades. El balance es de 51 victorias del Napoli, 46 empates y 75 triunfos del Inter. Los resultados de los últimos cuatro duelos entre estos clubes fueron los siguientes: