El Parc des Princes será el escenario para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League este miércoles 11 de marzo. Los pronósticos de Paris Saint-Germain vs Chelsea señalan al equipo local como el principal candidato, aunque las vulnerabilidades defensivas de ambos conjuntos abren la puerta a mercados alternativos de interés.

Pronósticos del Paris Saint-Germain vs Chelsea





Resultado del Partido: Paris Saint-Germain – Cuota 1.93 vía Betano

Más de 2.5 goles – Cuota 1.60 vía Betano

Puntos clave para el partido Paris Saint-Germain vs Chelsea





Paris Saint-Germain registra el valor más alto de Goles Esperados (xG) en la Champions League, con 23.22.

Chelsea solo mantuvo su arco en cero en uno de sus últimos nueve partidos como visitante bajo su actual director técnico.

La selección “Ambos equipos anotan” se cumplió en nueve de los 11 partidos del equipo francés en la presente edición del torneo.

El Paris Saint-Germain promedia 2.37 goles por partido en la Champions League desde el inicio de la temporada pasada.

Análisis y estado de forma: Paris Saint-Germain vs Chelsea





El Paris Saint-Germain llega a este encuentro con la intención de recuperarse de una derrota por 3-1 en casa ante el Mónaco por la liga local. A pesar de este tropiezo, su rendimiento en la Champions League fue consistente, respaldado por ser el equipo con más goles anotados (26) y la mayor expectativa de gol (23.22 xG) del torneo.

Por su parte, el Chelsea muestra una tendencia clara bajo su nuevo entrenador: una defensa frágil pero un ataque efectivo. Han mantenido su portería a cero en solo tres de 15 partidos con el nuevo sistema, concediendo goles ante rivales de menor jerarquía. Sin embargo, su capacidad ofensiva, con jugadores en forma como João Pedro, les ha permitido mantenerse competitivos.

Nuestra apuesta segura: Resultado del Partido: Paris Saint-Germain





La elección del Paris Saint-Germain en el mercado 1x2 se fundamenta en la debilidad defensiva demostrada por el Chelsea. El equipo inglés concedió goles de manera regular, incluso ante oponentes de categorías inferiores. Si el Chelsea ofrece las mismas oportunidades que ha concedido recientemente, un ataque con la calidad del equipo parisino debería capitalizarlas. Las cuotas del PSG vs Chelsea para la victoria local ofrecen un retorno justificado por el análisis estadístico.

Apuesta 1: Paris Saint-Germain vs Chelsea: Resultado del Partido: Gana Paris Saint-Germain – Cuota 1.93 vía Betano

Apuesta de valor: más de 2.5 Goles





Este mercado representa una oportunidad de valor debido a las tendencias de ambos equipos. Nueve de los 11 partidos del Paris Saint-Germain en esta Champions League superaron los 2.5 goles, con un promedio de 4.09 por encuentro. Asimismo, los 15 partidos del Chelsea con su actual entrenador promedian 3.67 goles. La combinación de un ataque local potente y una defensa visitante permeable sustenta la alta probabilidad de un marcador con varios goles.

Apuesta 2: Paris Saint-Germain vs Chelsea: Más de 2.5 Goles – Cuota 1.60 vía Betano

Comparativa de cuotas: Paris Saint-Germain vs Chelsea





Resultado Cuotas Paris Saint-Germain 1.93 Empate 3.80 Chelsea 3.70

Alineaciones probables: Paris Saint-Germain vs Chelsea







