Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del PSG vs Tottenham, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la Champions que se jugará este miércoles 26 de noviembre en el Parque de los Príncipes.

PSG gana sin recibir goles - 2.37 vía Betano

- 2.37 vía Betano PSG anota más de 2.5 goles - 2.10 vía Betano

- 2.10 vía Betano Khvicha Kvaratskhelia anotará o dará una asistencia - 1.62 vía Betano

Análisis de apuestas PSG vs Tottenham

PSG recibe la visita del Tottenham en un duelo de la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League. Los parisinos llegan con dos victorias consecutivas en la Ligue 1, mientras que el cuadro londinense perdió tres de sus cinco encuentros más recientes.

Los dirigidos por Luis Enrique vienen de vencer a Le Havre (3-0), pero necesitan recuperarse en el torneo continental tras la derrota en la fecha pasada frente al Bayern Múnich (1-2). Se encuentran en la quinta posición con nueve puntos.

Por su lado, Tottenham se encuentran en la decima casilla con ocho unidades. El cuadro inglés perdió el pasado fin de semana el derbi con Arsenal (4-1), pero superó sin problemas al Copenhague (4-0) en la jornada anterior.

Un punto a tomar en consideración es que estos clubes se enfrentaron a inicio de temporada en la Supercopa europea. En ese duelo, PSG remontó para quedarse con la victoria y el trofeo en los penales.

Por el fútbol que muestran ambos equipos, se espera un duelo intenso y abierto. Cabe mencionar que PSG es el equipo ampliamente favorito en las apuestas.

Triunfo con valla invicta

Por la capacidad ofensiva del PSG, y el fútbol que muestran en casa, es probable que los parisinos consigan el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cuatro victorias más recientes de los dirigidos por Luis Enrique. Además, esto se dio en el triunfo de los parisinos en casa ante Atalanta (4-0).

Asimismo, se debe señalar que Tottenham no marcó en tres de las anteriores cuatro derrotas.

Apuesta 1: PSG vs Tottenham: PSG gana sin recibir goles - 2.37 vía Betano

Goles del PSG

No extrañaría que PSG anote más de 2.5 goles por los antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos victorias de los parisinos, así como en dos de sus cuatro presentaciones en la Champions League.

De igual manera, Tottenham recibió más de 2.5 goles el pasado fin de semana en la derrota ante Arsenal (4-0).

Apuesta 2: PSG vs Tottenham: PSG anota más de 2.5 goles - 2.10 vía Betano

Gol o asistencia

Khvicha Kvaratskhelia es una de las figuras más importantes del PSG, por lo que podría anotar o dar una asistencia en cualquier momento. Ese pronóstico se cumplió en los dos duelos más recientes de los vigentes campeones.

También se debe mencionar que el volante tiene dos goles en la competición. Anotó en dos presentaciones de los parisinos.

Apuesta 3: PSG vs Tottenham: Khvicha Kvaratskhelia anotará o dará una asistencia - 1.62 vía Betano

Resultado Cuotas PSG 1.36 Empate 5.20 Tottenham 8.25

PSG vs Tottenham: Historial de enfrentamientos

Estos equipos solo se enfrentaron en dos ocasiones con balance de un triunfo para cada bando. Los resultados de esos partidos fueron los siguientes: