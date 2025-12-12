Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el Racing vs Estudiantes de La Plata, correspondiente a la final de la Liga Profesional de Argentina que se jugará este sábado 13 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Pronósticos: Racing vs Estudiantes de La Plata





No marcan ambos equipos - 2.35 vía Betano

Menos de 2.5 goles - 1.47 vía Betano

Resultado Primer Tiempo - Empate - 1.88 vía Betano

Análisis de apuestas Racing vs Estudiantes de La Plata

Racing y Estudiantes de La Plata definen al nuevo campeón del fútbol argentino. Todo apunta a un duelo muy parejo por la actualidad de ambos equipos. Es importante señalar que la Academia tiene una sola derrota en sus últimas diez presentaciones, mientras que el Pincha tiene tres triunfos consecutivos.

Por los anteriores resultados de ambos equipos, y al tratarse de una final, se espera un encuentro cerrado e intenso. Cabe señalar que Racing Club de Avellaneda llega como el favorito en las apuestas por su gran plantel, pero Estudiantes llega en buen momento.

Racing avanzó a esta instancia tras eliminar a River Plate (3-2) en octavos, a Tigre en cuartos (por penales) y a Boca Juniors (0-1) en la semifinal. Los dirigidos por Gustavos Costas buscarán volver a celebrar luego del campeonato en la Sudamericana del año pasado.

Por su parte, Estudiantes superó por la mínima diferencia a Rosario Central (0-1) en octavos, Central Córdoba (0-1) en cuartos y Gimnasia de La Plata (0-1) en una semifinal que tuvo sabor especial por tratarse del clásico de la ciudad.

No anotan ambos equipos

Por los últimos resultados, es probable que ambos equipos no anoten. Ese pronóstico se cumplió en ocho de los anteriores nueve encuentros de Racing, donde se incluyen los cuartos de final y la semifinal del Torneo Clausura.

Asimismo, en los tres duelos más recientes de Estudiantes no anotaron ambos equipos.

Apuesta 1: Racing vs Estudiantes de La Plata: No marcan ambos equipos - 2.35 vía Betano

Menos de 2.5 goles

Al tratarse de una final, y por las características del fútbol argentino, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en ocho de las anteriores nueve presentaciones de los dirigidos por Costas, así como en cuatro de los últimos cinco compromisos de Estudiantes.

Esto también se dio en los dos duelos más recientes entre Racing Club de Avellaneda y Estudiantes de La Plata.

Apuesta 2: Racing vs Estudiantes de La Plata: Menos de 2.5 goles - 1.47 vía Betano

Duelo parejo

El primer tiempo terminó igualado en dos de los últimos tres compromisos entre ambos, por lo que esa historia podría repetirse. Además, esto se dio en los dos duelos más recientes disputados por Racing Club.

De igual manera, se cumplió ese pronóstico en dos de los anteriores tres encuentros de los dirigidos por Eduardo Domínguez.

Apuesta 3: Racing vs Estudiantes de La Plata: Resultado Primer Tiempo - Empate - 1.88 vía Betano

Cuotas Racing vs Estudiantes de La Plata





Resultado Cuotas Racing 2.55 Empate 2.85 Estudiantes 3.25

Racing vs Estudiantes de La Plata: Historial de enfrentamientos

Estos equipos se enfrentaron en 77 ocasiones. El balance es 26 victorias de Racing, 25 empates y 26 triunfos de Estudiantes. Los resultados de los últimos cuatro partidos entre ambos fueron los siguientes: